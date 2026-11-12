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Уиткофф хочет убедить Зеленского выбрать путь для завершения конфликта

Антон Потоков
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вашингтон попробует убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«После этой встречи [с Путиным] мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты удалось нам добиться в рамках этой встречи, и попробуем также убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта», – сказал он.

Уиткофф и зять президента Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер прибыли в Москву на следующий день после раунда переговоров с РФ и Украиной.

12 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва предоставила Вашингтону императивные подходы и надеется, что это поможет продвинуться к следующему раунду переговоров с учетом требований РФ.

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