Уиткофф хочет убедить Зеленского выбрать путь для завершения конфликта
Вашингтон попробует убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
«После этой встречи [с Путиным] мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты удалось нам добиться в рамках этой встречи, и попробуем также убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта», – сказал он.
Уиткофф и зять президента Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер прибыли в Москву на следующий день после раунда переговоров с РФ и Украиной.
12 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва предоставила Вашингтону императивные подходы и надеется, что это поможет продвинуться к следующему раунду переговоров с учетом требований РФ.