Уиткофф хочет убедить Зеленского выбрать путь для завершения конфликта

«После этой встречи [с Путиным] мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты удалось нам добиться в рамках этой встречи, и попробуем также убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта», – сказал он.