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Рябков: Россия представила идеи, которые помогут США учесть ее подходы

Анна Суслова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия предоставила США императивные подходы и надеется, что это поможет продвинуться к следующему раунду переговоров с учетом требований РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы дали достаточную пищу для размышлений, и, надеюсь, отклик на нее позволит американским коллегам, прежде всего с учетом тех важнейших переговоров, которые проводятся сегодня в Москве, подойти к следующему раунду более вооруженными позиционно и в большей степени», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рябкова, подходы, предложенные Россией, позволят учесть американской стороне ее «императивные подходы и требования».

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

12 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков провел предварительные консультации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам встречи он заявил, что на предварительном этапе никаких договоренностей или согласованной позиции выработано не было.

В тот же день Ушаков заявил, что Кушнер и Уиткофф встретятся с президентом России Владимиром Путиным. На встрече будут обсуждаться вопросы, «идущие к мощному урегулированию кризиса вокруг Украины».

12 ноября Рябков заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби сторонам удалось выстроить основу для будущей работы. Он добавил, что выстроить функциональную систему в вопросе новой архитектурной безопасности в Европе и избежать неконтролируемой эскалации можно при должном уровне политической воли. В тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби.

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