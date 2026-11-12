Рябков: Россия представила идеи, которые помогут США учесть ее подходы

12 ноября Рябков заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби сторонам удалось выстроить основу для будущей работы. Он добавил, что выстроить функциональную систему в вопросе новой архитектурной безопасности в Европе и избежать неконтролируемой эскалации можно при должном уровне политической воли. В тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби.