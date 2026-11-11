Итоги переговоров в Абу-Даби: обмен пленными и визит к Путину

Итоги переговоров в Абу-Даби: обмен пленными и визит к ПутинуТрехсторонняя встреча завершена, стороны дали свои оценки
- Основа для дальнейшей работы
- Договоренность об обмене пленными
- Новая архитектура европейской безопасности
- Европейцы могут пообщаться в лобби-баре
- Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и оценки со стороны США
- Украина назвала переговоры трудными
Двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который дал по итогам встречи пресс-конференцию. Уже известно, что стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Свою оценку переговорам дала и американская сторона, а также анонсировала визит представителей президента США в Москву. Украинцы назвали прошедший раунд трудным. «Ведомости» собрали главное об итогах переговоров.
Основа для дальнейшей работы
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в рамках переговоров в Абу-Даби произошла сверка позиций России и США по урегулированию на Украине. «С участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то – нет. И этот разговор, безусловно, будет продолжен», – сказал он.
Мединский поблагодарил власти ОАЭ за организацию встречи. «Хотелось бы от имени всей нашей российской делегации поблагодарить руководство Арабских Эмиратов и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, создание доброжелательной и деловой атмосферы», – сказал он.
Конкретные детали переговорного процесса в Абу-Даби не будут разглашаться, пока не достигнута окончательная договоренность.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров также заявил о наличии основы для дальнейшей работы.
Договоренность об обмене пленными
РФ и Украина договорились о масштабном обмене пленными, сообщил Мединский. «Конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – сказал он.
Гуманитарная тема поднималась в ходе переговоров. «Члены нашей делегации целевым образом этим занимались», – сказал Мединский, отвечая на соответствующий вопрос.
Количество пленных при обмене между Россией и Украиной будет более тысячи с каждой стороны, сообщил ИС «Вести» первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин. Он может состояться в ближайшие две-три недели.
Новая архитектура европейской безопасности
Мединский заявил, что вопрос архитектуры безопасности в Европе надо решать. «Прошло немало лет, и наконец эта тема уже обрела звучание и понимание, что ее надо решать», – сказал он по итогам переговоров.
По его словам, сама постановка вопроса о том, что произойдет после завершения конфликта на Украине, – правильная. «Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать», – добавил помощник президента.
По оценке Мединского, сейчас болен весь мировой организм: «На Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься».
Европейцы могут пообщаться в лобби-баре
Российская делегация в Абу-Даби не общалась с представителями Европы, которые тоже находились в ОАЭ в эти дни. «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.
Он также заявил, что ни одной мирной инициативы со стороны европейских стран не поступало. «Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», – сказал глава российской делегации.
Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, когда у них «проснется совесть».
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и оценки со стороны США
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщил зять Дональда Трампа Кушнер. После этого американские переговорщики намерены встретиться в Дублине с Владимиром Зеленским.
Кушнер также рассказал, что в ходе трехсторонних переговоров стороны обсудили сложные вопросы, в том числе территориальный, который станет самым трудным в урегулировании. Кушнер также отметил, что стороны обсуждали вопросы послевоенной безопасности и что США пытаются привлечь европейских представителей к участию в переговорном формате.
Кушнер призвал Европу выбрать единого переговорщика для диалога с Россией. «Это стало бы большим достижением, чем добиться от россиян включения ее в переговоры», – сказал спецпосланник Трампа по итогам трехсторонних переговоров.
Зять Дональда Трампа также подчеркнул, что соглашение о послевоенной безопасности Украины не будет заключено до достижения договоренностей по территориальным вопросам. По его словам, урегулирование территориальных разногласий станет наиболее сложной частью переговоров.
По его словам, россияне хотят добиться большего прогресса, прежде чем Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся лично.
Украина назвала переговоры трудными
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что этот раунд переговоров «был одним из самых трудных». «Россияне пришли с очень жесткими директивами», – сказал он. При этом он выразил оптимизм на счет дальнейших встреч. «Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика, для того чтобы достичь решения до наступления Нового года», – сказал Арахамия.
Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что о содержании и итогах переговоров не будут сообщать, пока не будет результата. «Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено», – сказал он на пресс-подходе. На вопрос, обсуждался ли вывод ВСУ из Донбасса, он не ответил.
Переговоры в Абу-Даби продлились 4,5 часа в первый день, 10 ноября, и менее двух часов во второй, 11 ноября. В состав российской делегации вошли Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба ВС России Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Украинскую делегацию возглавлял глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, в нее также входили руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. С американской стороны за столом переговоров присутствовали спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.