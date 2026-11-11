Итоги переговоров в Абу-Даби: обмен пленными и визит к Путину

Российская делегация в Абу-Даби не общалась с представителями Европы, которые тоже находились в ОАЭ в эти дни. «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.