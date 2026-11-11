Лавров выразил надежду на сохранение партнерства с новыми властями Сербии

5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила вернуться к переговорам по газовому контракту после формирования новых органов власти Сербии и получения соответствующего запроса от Белграда. Действующее соглашение о поставках газа было продлено до конца 2026 г. на прежних льготных условиях.