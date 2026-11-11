Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,37-0,42%VEON-RX88+4,14%OKEY58,42+3%IMOEX2 470,14+1,06%RTSI942,65+1,06%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров выразил надежду на сохранение партнерства с новыми властями Сербии

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия рассчитывает, что новое правительство Сербии сохранит курс на стратегическое партнерство с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем наблюдательного совета госпредприятия «Сербиягаз» Александром Вулиным, передает ИС «Вести».

«Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют», – подчеркнул Лавров. Он выразил надежду, что новые власти Сербии обеспечат преемственность в отношениях с Россией.

Глава МИДа добавил, что Москва и Белград продолжают обсуждать дальнейшие поставки российского газа и заключение нового долгосрочного контракта. Лавров уточнил, что в переговорах участвует в том числе генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович, который ранее посетил Россию.

5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила вернуться к переговорам по газовому контракту после формирования новых органов власти Сербии и получения соответствующего запроса от Белграда. Действующее соглашение о поставках газа было продлено до конца 2026 г. на прежних льготных условиях.

26 октября стало известно, что на досрочных парламентских выборах в Сербии победил оппозиционный блок «Студенческий список», получивший более 52% голосов. Представители движения заявили о намерении сохранить сотрудничество с Россией, включая закупки энергоресурсов, несмотря на давление Евросоюза.

3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с Вулиным продление поставок российского газа и возможность заключения более длительного соглашения на действующих выгодных условиях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте