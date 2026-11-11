Лавров выразил надежду на сохранение партнерства с новыми властями Сербии
Россия рассчитывает, что новое правительство Сербии сохранит курс на стратегическое партнерство с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем наблюдательного совета госпредприятия «Сербиягаз» Александром Вулиным, передает ИС «Вести».
«Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют», – подчеркнул Лавров. Он выразил надежду, что новые власти Сербии обеспечат преемственность в отношениях с Россией.
Глава МИДа добавил, что Москва и Белград продолжают обсуждать дальнейшие поставки российского газа и заключение нового долгосрочного контракта. Лавров уточнил, что в переговорах участвует в том числе генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович, который ранее посетил Россию.
5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила вернуться к переговорам по газовому контракту после формирования новых органов власти Сербии и получения соответствующего запроса от Белграда. Действующее соглашение о поставках газа было продлено до конца 2026 г. на прежних льготных условиях.
26 октября стало известно, что на досрочных парламентских выборах в Сербии победил оппозиционный блок «Студенческий список», получивший более 52% голосов. Представители движения заявили о намерении сохранить сотрудничество с Россией, включая закупки энергоресурсов, несмотря на давление Евросоюза.
3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с Вулиным продление поставок российского газа и возможность заключения более длительного соглашения на действующих выгодных условиях.