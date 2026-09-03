Новак обсудил с лидером сербских социалистов продление поставок газа в страну

2 июня «Ведомости» писали, что экспорт российского газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток» в мае 2026 г. вырос на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 1,47 млрд куб. м. По сравнению с показателем апреля этого года поставки выросли в 1,6 раза. Среднесуточный объем прокачки в прошлом месяце составил 47,4 млн куб. м в сутки. В январе – мае экспорт российского газа в Европу по трубопроводу увеличился на 7% в годовом выражении и достиг 7,92 млрд куб. м. Трубопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая, что эквивалентно примерно 43,2 млн куб. м в сутки. По одной из них газ поставляется в Турцию, по другой – в Болгарию и далее в страны Юго-Восточной Европы (Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию и др.).