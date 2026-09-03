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Новак обсудил с лидером сербских социалистов продление поставок газа в страну

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия и Сербия рассматривают продление поставок российского природного газа на действующих выгодных условиях и увеличение срока контракта. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака и лидера сербского «Движения социалистов» Александра Вулина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в газовой сфере.

Новак также отметил регулярность политических контактов между двумя странами, которые продолжаются на фоне сложной внешней конъюнктуры. Отдельно он упомянул предстоящие парламентские выборы в Сербии и позицию Вулина как лидера «Движения социалистов».

Вулин, в свою очередь, подчеркнул значимость долгосрочного двустороннего партнерства с Россией.

2 июня «Ведомости» писали, что экспорт российского газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток» в мае 2026 г. вырос на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 1,47 млрд куб. м. По сравнению с показателем апреля этого года поставки выросли в 1,6 раза. Среднесуточный объем прокачки в прошлом месяце составил 47,4 млн куб. м в сутки. В январе – мае экспорт российского газа в Европу по трубопроводу увеличился на 7% в годовом выражении и достиг 7,92 млрд куб. м. Трубопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая, что эквивалентно примерно 43,2 млн куб. м в сутки. По одной из них газ поставляется в Турцию, по другой – в Болгарию и далее в страны Юго-Восточной Европы (Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию и др.).

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что отказ от российского газа ударил по экономике европейских стран и благосостоянию их граждан.

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