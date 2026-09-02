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Замглавы МИД Грушко: отказ от газа РФ ударил по экономике Европы

Инна Шульгина

Отказ от российского газа ударил по экономике европейских стран и благосостоянию их граждан. Об этом заявил прессе замглавы МИД РФ Александр Грушко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Это все выбор этих стран, но за этот выбор платит население – деиндустриализацией, безработицей, потерей возможности учиться – это сказывается на всех сферах социального обеспечения», – сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

В январе Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). По документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

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