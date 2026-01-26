Совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт газа из России

Совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт газа из РоссииОтказ от СПГ вступит в силу в начале 2027 года, от трубопроводного – осенью
Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Запрет будет вводиться поэтапно, и для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Перед ввозом газа на территорию ЕС страны-члены будут обязаны проверять его страну происхождения. К 1 марта 2026 г. все страны ЕС должны подготовить и представить национальные планы по диверсификации поставок газа, а также выявить потенциальные проблемы, связанные с замещением российского сырья. Компании обязаны будут уведомлять национальные власти и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставку российского газа.
За несоблюдение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц – не менее 2,5 млн евро, для компаний – не менее 40 млн евро или 3,5% от их годового мирового оборота (в зависимости от того, какая сумма больше). В качестве альтернативы штраф может составить 300% от расчетного оборота по сделке, нарушившей запрет.
В случае объявленной чрезвычайной ситуации, если безопасность поставок в одной или нескольких странах ЕС окажется под серьезной угрозой, Еврокомиссия получит право приостановить действие запрета на срок до четырех недель.
Министр энергетики Кипра Михалис Дамианос назвал решение шагом к более сильному и диверсифицированному энергетическому рынку ЕС. По оценкам Еврокомиссии, в 2025 г. на российский газ по-прежнему приходится около 13% импорта блока (более 15 млрд евро в год). До начала военного конфликта на Украине газ из РФ занимал до 40% европейского рынка.
Против отказа от газа из России выступили Словакия и Венгрия.
В рамках дальнейшего сокращения зависимости Еврокомиссия также планирует к концу 2027 г. внести предложение о поэтапном отказе от импорта российской нефти.
5 декабря 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel писали, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) в ноябре 2025 г. составили 1,7 млрд куб. м, что на 22% больше октябрьского показателя. Уровень поставок в прошлом месяце стал максимальным с июня 2025 г., когда отгрузки составили около 2 млрд куб. м.
23 октября 2025 г. Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных, в том числе, против энергетической инфраструктуры России. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые меры предусматривают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.