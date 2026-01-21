Guardian: в Европе может произойти энергокризис из-за зависимости от газа из США
Риск масштабного энергетического кризиса в Европе резко возрос из-за критически низких запасов газа и новой зависимости от американского СПГ на фоне ухудшения отношений с США. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на совместное исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений.
Запасы газа в хранилищах ЕС сейчас находятся на самом низком уровне за много лет и даже ниже, чем в начале конфликта на Украине. При этом доля американского СПГ в импорте ЕС выросла до 59%, что создает уязвимость в условиях протекционистской политики администрации президента США Дональда Трампа. В исследовании отмечается, что США перешли к «откровенно интересам, протекционистскому и идеологически заряженному подходу», прямо заявляя в своей стратегии национальной безопасности о стремлении к «энергетическому доминированию» как инструменту проекции силы.
«Если у нас будет холодная зима и напряженность с США, что приведет к дальнейшему росту цен и истощению запасов, мы можем увидеть действительно драматический энергетический кризис в ближайшие месяцы», – заявил профессор Кацпер Шулецкий из Норвежского института международных отношений.
Ситуация усугубляется тем, что у Европы практически нет краткосрочной альтернативы американскому газу. Доля трубопроводного газа из России в импорте ЕЭЗ упала с 60% в 2019 г. до 8% в 2025 г. Великобритания, по данным отчета, также крайне уязвима, так как на 68% зависит от американского СПГ и физически интегрирована в европейскую газотранспортную систему.
В материалах утверждается, что в среднесрочной перспективе Европе необходимо ускорить переход к энергосистеме, основанной на местных возобновляемых источниках, чтобы снизить геополитические риски. Но в ближайшие месяцы континент остается заложником как погодных условий, так и торговой политики Вашингтона.
20 января Politico писало, что страны Евросоюза встревожены растущей энергетической зависимостью от США после отказа от российского газа.
Как отмечает издание, американский сжиженный природный газ рассматривался как безопасная альтернатива поставкам из России. Но на фоне заявлений Трампа по Гренландии и последовавшего трансатлантического кризиса энергетическая устойчивость Европы, по оценке Politico, «уже не гарантирована».
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, которая сейчас является автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.