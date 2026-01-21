Guardian: в Европе может произойти энергокризис из-за зависимости от газа из США

Запасы газа в хранилищах ЕС сейчас находятся на самом низком уровне за много лет и даже ниже, чем в начале конфликта на Украине. При этом доля американского СПГ в импорте ЕС выросла до 59%, что создает уязвимость в условиях протекционистской политики администрации президента США Дональда Трампа. В исследовании отмечается, что США перешли к «откровенно интересам, протекционистскому и идеологически заряженному подходу», прямо заявляя в своей стратегии национальной безопасности о стремлении к «энергетическому доминированию» как инструменту проекции силы.