Трамп анонсировал пошлины против Дании и ряда стран Европы с 1 февраля

Трамп анонсировал пошлины против Дании и ряда стран Европы с 1 февраляТарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке Гренландии
С 1 февраля 2026 г. Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, поставляемые в США. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
По его словам, в течение многих лет США субсидировали Данию, страны Евросоюза и другие, не взимая пошлин. Теперь, спустя столетия, пришло время вернуть долг, поскольку «на карту поставлен мир во всем мире». Трамп утверждает, что Китай и Россия «хотят заполучить Гренландию» и Дания ничего не может сделать. Только Вашингтон в состоянии играть в эту игру.
Американский глава предупредил, что с 1 июня текущего года пошлина вырастет до 25%. Тариф будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии. Он указал, что страна пытается осуществить эту сделку более 150 лет.
Из-за реализации системы противоракетной обороны «Золотой купол» и современных наступательных и оборонительных систем вооружения приобретение Гренландии особенно важно, подчеркнул Трамп. Он напомнил, что сейчас на программы обеспечения безопасности, связанные с «Золотым куполом», тратятся сотни миллиардов долларов, в том числе для возможной защиты Канады. Президент добавил, что США открыты для переговоров с Данией и любой из перечисленных стран.
14 января Трамп выступил с требованием к НАТО немедленно вывести силы Дании из Гренландии. Он выразил мнение, что только США могут справиться с «угрозой», которую якобы создают Москва и Пекин.
15 января первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. На этом фоне в Белом доме указали, что отправка европейских военных в Гренландию не меняет планов Трампа купить остров. Американский президент также заявил, что США могут ввести пошлины против стран, которые не согласны с его намерениями захватить остров.