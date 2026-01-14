Трамп: Дания не сможет защититься от России и Китая двумя собачьими упряжками
Президент США Дональд Трамп потребовал от НАТО немедленного вывода сил Дании из Гренландии. В соцсети TruthSocial он написал, что только США могут справиться с «угрозой», которую там якобы создают Россия и Китай, а у Дании на острове только две собачьи упряжки.
«НАТО: Скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда немедленно! Двух собачьих упряжек для этого недостаточно! Только США могут справиться!!!», – написал президент США.
Трамп отреагировал в соцсетях на публикацию издания Just the News, в которой цитируется отчет Датской службы военной разведки (DDIS). В отчете «Прогноз разведки 2025» утверждается, что Китай якобы готовится к военному присутствию в Арктике, а Россия использует все доступные средства для мониторинга вод между Гренландией, Исландией и Великобританией в рамках подготовки к «потенциальной конфронтации с НАТО». Также отмечается, что российские подводные лодки, корабли и самолеты якобы появляются вблизи гренландского побережья.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. При этом в НАТО никак не комментируют сложившуюся ситуацию в Гренландии.