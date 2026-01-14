Трамп: Дания не сможет защититься от России и Китая двумя собачьими упряжками

Трамп отреагировал в соцсетях на публикацию издания Just the News, в которой цитируется отчет Датской службы военной разведки (DDIS). В отчете «Прогноз разведки 2025» утверждается, что Китай якобы готовится к военному присутствию в Арктике, а Россия использует все доступные средства для мониторинга вод между Гренландией, Исландией и Великобританией в рамках подготовки к «потенциальной конфронтации с НАТО». Также отмечается, что российские подводные лодки, корабли и самолеты якобы появляются вблизи гренландского побережья.