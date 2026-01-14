Reuters: большинство американцев отвергают планы Трампа по Гренландии и Ирану

Параллельно с этим Трамп призывает иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения, заверив их, что «помощь уже в пути». Он заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними, пока «убийства протестующих не прекратятся». 13 января The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна.