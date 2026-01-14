Reuters: большинство американцев отвергают планы Трампа по Гренландии и Ирану
Большинство американцев не одобряют возможные действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и Ирана, показал опрос Reuters / Ipsos. Только 17% поддерживают стремление приобрести датскую автономию.
Согласно данным опроса, 47% респондентов выступают против попыток США купить Гренландию, а 35% не определились. При этом 71% американцев, включая девять из 10 демократов и шесть из 10 республиканцев, считают плохой идеей использование военной силы для аннексии острова.
Одновременно 43% опрошенных не одобряют действия Трампа в отношении Ирана, тогда как поддержку выразили 33%.
Низкий уровень поддержки внешнеполитических инициатив Трампа коррелирует с общим скепсисом американцев к территориальной экспансии: лишь 10% считают, что США должны использовать военную силу для приобретения новых территорий.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
Параллельно с этим Трамп призывает иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения, заверив их, что «помощь уже в пути». Он заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними, пока «убийства протестующих не прекратятся». 13 января The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна.