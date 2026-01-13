WSJ: администрация Трампа допускает атаку на Иран на фоне протестов

WSJ: администрация Трампа допускает атаку на Иран на фоне протестовПрезидент США обещал «помочь» протестующим
Американская атака на Иран в связи с протестами возможна. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива.
Согласно материалу, администрация Трампа не уточнила, какого типа военную акцию она планирует против Ирана, но заявила, что атака «cкорее возможна, чем нет».
13 января Трамп в соцсетях призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения, заверив их, что «помощь уже в пути». Он заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними, пока «убийства протестующих не прекратятся».
Масштабные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначальные требования протестующих в Тегеране заключались в обеспечении экономической стабильности, но позже к этому присоединились призывы к политическим реформам.
Теперь протестующие выходят с намерением свергнуть действующую власть, а находящаяся за рубежом оппозиция призывает начать силовой захват госучреждений и городов Ирана. Сейчас акции протеста охватили все провинции республики. По разным и неофициальным оценкам, в результате столкновений на улицах могли погибнуть от нескольких сотен до 12 000 человек.