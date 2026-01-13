Газета
Главная / Политика /

Нильсен: Гренландия выбирает Данию, а не США

В НАТО не комментируют, почему США претендуют на территорию союзника
Татьяна Мозолевская
LISELOTTE SABROE / TASS
LISELOTTE SABROE / TASS

Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. Об этом заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен, передает Bloomberg.

Его заявление сделано перед запланированной встречей министров Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне. Он подчеркнул, что в условиях обострившегося геополитического кризиса Гренландия предпочитает оставаться частью королевства и опираться на европейские и натовские механизмы безопасности.

«Если нам приходится выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выбираем Данию. Мы выбираем Гренландию, которую знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания», – заявил Нильсен. Он добавил, что Гренландия не продается, а ее будущее должны определять сами гренландцы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен со своей стороны заявила, что Копенгаген сталкивается с «неприемлемым давлением» со стороны ближайшего союзника. Она подчеркнула, что речь идет о защите фундаментальных принципов – недопустимости изменения границ силой или «покупки» другого народа, а также о праве малых стран не бояться крупных держав.

На фоне этих заявлений вопрос Гренландии был поднят и в НАТО, пишет The Guardian. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопросы о допустимости угроз со стороны одного союзника в адрес другого, уклонился от прямого ответа. Он заявил, что его роль заключается в «закулисной работе», а не в публичных комментариях по спорам между членами альянса. Он лишь отметил необходимость совместных действий НАТО для укрепления безопасности в Арктике.

13 января министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что НАТО совместно с рядом стран-партнеров прорабатывает план по усилению безопасности Гренландии и Арктики. Формат участия Германии будет определен в координации с Данией.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

12 января конгрессмен США Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Он назвал инициативу необходимой мерой для защиты национальной безопасности США.

