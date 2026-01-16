Как Дональд Трамп продолжит попытки присоединения Гренландии

Трамп уже мог определиться с решением по Гренландии, но оставил место для маневра, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, Трамп может умело и быстро «переобуться» и свести разговор к сделке с Данией. «Пока вся шумиха с Гренландией похожа больше на пиар-ход и на запугивание оппонентов», – сказал Кошкин. При этом он отметил риск: Трамп может поверить в созданную им самим мифологию об угрозе Гренландии со стороны России и Китая и начнет реализовывать свой план по ее присоединению. Но, отметил эксперт, это вряд ли произойдет раньше, чем Трамп нанесет удар по Ирану. Идеальным вариантом для обеих сторон эксперт назвал коммерческую сделку и отдельные дипломатические договоренности по расширению доступа США к Гренландии и ее ресурсам.