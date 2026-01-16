Как Дональд Трамп продолжит попытки присоединения Гренландии

Как Дональд Трамп продолжит попытки присоединения ГренландииПостоянное давление на Данию – основной элемент его стратегии
К 16 января уже несколько европейских стран отправили своих военных в Гренландию или объявили о таком намерении. Среди них ФРГ, Швеция, Франция, Норвегия и Великобритания. По актуальным на 15 января данным, это небольшие группы. Например, в немецком минобороны заявили о 13 военнослужащих, которые будут действовать как «разведкоманда». Британия и вовсе направила туда одного офицера. Такая реакция американских союзников вызвана безрезультатными переговорами министров иностранных дел Дании Ларса Расмуссена и Гренландии Вивиан Мотсфельдт с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, прошедшими 14 января в Вашингтоне.
По окончании встречи Расмуссен заявил о «фундаментальных противоречиях» и неизменности американской позиции о необходимости получить остров, но подчеркнул намерение сторон продолжить диалог. Он сообщил о договоренности Вашингтона и Копенгагена учредить рабочую группу, в которую войдут высокопоставленные представители двух стран. Трамп, в свою очередь, в очередной раз заявил, что, хоть у США и хорошие отношения с Данией, она не способна обеспечить безопасность Гренландии.
Публично позиции сторон остаются неизменными. Трамп настаивает на необходимости присоединить Гренландию к США любыми способами, не исключая и применения силы. Датчане и гренландцы уверяют, что присоединение или продажа острова США не рассматривается. В частности, за несколько дней до встречи в Вашингтоне, 10 января, гренландские политические партии опубликовали совместное заявление с требованием положить конец «пренебрежительному» отношению со стороны Вашингтона. Основной тезис Трампа касается нацбезопасности США. В течение января он несколько раз заявлял, что острову якобы угрожают Китай и Россия.
Пока не до конца понятно, насколько гренландская инициатива Трампа поддерживается внутри самой Америки. С января 2025 г., когда он снова начал говорить о приобретении острова, в конгресс было внесено три законопроекта, поощряющих его идею. Но их содержание носило больше символический характер. Пока ни один из этих документов не получил одобрения даже на уровне профильных комитетов.
Неясно и то, к какому развитию событий больше склоняется Трамп: к военному сценарию, референдуму или покупке. Как сообщили источники телеканала NBC News, ознакомленные с обсуждением возможной сделки по приобретению острова, она может обойтись США в $700 млрд. На этом фоне показательны данные последнего совместного опроса агентства YouGov и журнала Economist (проводился в период с 9 по 12 января), согласно которому большинство американцев выступают против покупки Гренландии – 64%. Количество сторонников покупки составляет 13%, а конкретно среди республиканцев – 25%.
Трамп говорил о покупке Гренландии еще в свое первое президентство (2017–2021) в 2019 г. Но у этого вопроса более глубокие исторические корни. США хотели приобрести этот остров еще в XIX в. почти одновременно с Аляской. Тогда достичь значительного прогресса не удалось. В 1910 г. американский посол в Дании Морис Эган «оживил» эту тему, предложив помощнику госсекретаря отдать датчанам Филиппины и остров Минданао (тогда принадлежали США) в обмен на Гренландию. В 1946 г. тогдашний президент США Гарри Трумэн предложил Дании за остров $100 млн (в нынешнем эквиваленте – $1,66 млрд).
Трамп уже мог определиться с решением по Гренландии, но оставил место для маневра, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, Трамп может умело и быстро «переобуться» и свести разговор к сделке с Данией. «Пока вся шумиха с Гренландией похожа больше на пиар-ход и на запугивание оппонентов», – сказал Кошкин. При этом он отметил риск: Трамп может поверить в созданную им самим мифологию об угрозе Гренландии со стороны России и Китая и начнет реализовывать свой план по ее присоединению. Но, отметил эксперт, это вряд ли произойдет раньше, чем Трамп нанесет удар по Ирану. Идеальным вариантом для обеих сторон эксперт назвал коммерческую сделку и отдельные дипломатические договоренности по расширению доступа США к Гренландии и ее ресурсам.
Вопрос с Гренландией кажется решенным, согласен доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Но эксперт отметил, что устраивать военную операцию американцы не хотят. Он также подчеркнул, что сложность придания статуса штата сама по себе ограничивает возможности США прямо присоединить остров к себе. «Присоединение к территории США – максимальная ставка, которая постепенно будет снижаться. Ближе к реальности вариант, где американцы получат сделку по экономическому и расширенному военному сотрудничеству. Европейцы вздохнут с облегчением. Гренландия станет больше зависеть от США, но ее принадлежность де-юре вряд ли изменится», – резюмировал эксперт.