Белый дом: отправка военных ЕС в Гренландию не заставит Трампа сменить планы
Отправка европейских военных в Гренландию не меняет намерения президента США Дональда Трампа приобрести остров, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам Левитт, присутствие европейских войск не оказывает влияния на процесс принятия решений президентом США или на его планы в отношении Гренландии.
Остров входит в состав Датского королевства, но Трамп неоднократно заявлял о его стратегической важности для США и желании сделать территорию частью страны. Американский лидер отказывался гарантировать, что не применит военную силу для установления контроля над Гренландией, и не давал однозначного ответа, что для него важнее – остров или сохранение НАТО.
Остров, бывший колонией Дании до 1953 г, остается частью королевства, но с 2009 г. обладает автономией, правом самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики. Британская газета The Guardian писала, что к идее купить Гренландию Трампа подтолкнул его давний друг, бизнесмен Рональд Лаудер – наследник косметической империи Estée Lauder. Издание обращает внимание, что политические предложения Лаудера, видимо, пересекаются с его деловыми интересами. По мере того как Трамп усиливал свои угрозы захватить Гренландию, Лаудер приобретал там коммерческие активы. Лаудер также входит в консорциум, чье стремление получить доступ к украинским полезным ископаемым, похоже, подтолкнуло Трампа потребовать долю ресурсов от Киева, указывает The Guardian.