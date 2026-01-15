The Guardian: известный бизнесмен подтолкнул Трампа к идее купить Гренландию

Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп и его команда считают, что жители Гренландии должны выразить желание присоединиться к США на референдуме. Собеседники издания рассказали, что американская сторона рассматривает варианты проведения информационных кампаний, которые могут включать дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение в Гренландии. Обсуждаются также финансовые стимулы и поощрения для бизнеса со стороны США.