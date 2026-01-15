The Guardian: известный бизнесмен подтолкнул Трампа к идее купить Гренландию
К идее купить Гренландию президента США Дональда Трампа подтолкнул его давний друг, бизнесмен Рональд Лаудер. Об этом The Guardian рассказал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, которого проинформировал об этом сам глава Белого дома на второй день своего первого срока.
Болтон рассказал, что обсуждал с Лаудером предложение по Гренландии. По его словам, после слов бизнесмена команда Белого дома начала искать пути увеличения влияния США на арктических территориях, контролируемых Данией.
«Похоже, это предложение разожгло империалистические амбиции Трампа: спустя восемь лет он подумывает не только о покупке Гренландии, но, возможно, о том, чтобы захватить ее силой», – пишет The Guardian.
По мнению Лаудера, концепция Трампа по Гренландии является стратегической, поскольку «под льдом и камнями скрывается сокровищница редкоземельных элементов, необходимых для искусственного интеллекта, передового оружия и современных технологий». Поскольку Гренландия находится в «эпицентре конкуренции великих держав», бизнесмен утверждал, что США должны стремиться к стратегическому партнерству с территорией.
Участие Лаудера в формировании политики США, пишет The Guardian, усугубляет растущие вопросы о конфликтах интересов во время второго срока Трампа и о предполагаемом самообогащении близких к американскому президенту лиц.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп и его команда считают, что жители Гренландии должны выразить желание присоединиться к США на референдуме. Собеседники издания рассказали, что американская сторона рассматривает варианты проведения информационных кампаний, которые могут включать дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение в Гренландии. Обсуждаются также финансовые стимулы и поощрения для бизнеса со стороны США.