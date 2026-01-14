Politico: США считают референдум предпочтительным путем присоединения Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп и его команда считают, что жители Гренландии должны выразить желание присоединиться к США на референдуме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что американская сторона рассматривает варианты проведения информационных кампаний, которые могут включать дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение в Гренландии. Обсуждаются также финансовые стимулы и поощрения для бизнеса со стороны США.
Заявления Трампа о готовности использовать военную силу для присоединения Гренландии вызывают недовольство среди ее жителей, отмечает Politico. Опрошенные жители территории выразили мнение, что такой подход является крайне неуважительным.
Сенатор США Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) заявил изданию, что использование угроз и силы для присоединения Гренландии не является эффективной стратегией. Он подчеркнул, что при покупке чего-либо необходимо уважать интересы и чувства владельца, а не прибегать к угрозам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
NBC News писал, что стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь $700 млрд. Расчет был подготовлен, исходя из цели Трампа приобрести остров в качестве стратегического арктического плацдарма против геополитических соперников Вашингтона. При этом автономный регион Дании официально не продается и власти как в Копенгагене, так и в Нууке уже отвергли подобную возможность.