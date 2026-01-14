Politico: США считают референдум предпочтительным путем присоединения Гренландии

NBC News писал, что стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь $700 млрд. Расчет был подготовлен, исходя из цели Трампа приобрести остров в качестве стратегического арктического плацдарма против геополитических соперников Вашингтона. При этом автономный регион Дании официально не продается и власти как в Копенгагене, так и в Нууке уже отвергли подобную возможность.