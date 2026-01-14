В США оценили покупку Гренландии в $700 млрд
Стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь $700 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с оценкой.
Расчет был подготовлен, исходя из цели президента США Дональда Трампа приобрести остров в качестве стратегического арктического плацдарма против геополитических соперников Штатов. При этом автономный регион Дании официально не продается, и власти как в Копенгагене, так и в Нууке уже отвергли подобную возможность.
Но высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что госсекретарю Марко Рубио поручено подготовить предложение о покупке в ближайшие недели. Этот план разрабатывается с «высоким приоритетом» для администрации. Параллельно обсуждаются альтернативные варианты, включая заключение с Гренландией договора о свободной ассоциации – соглашения, которое предоставит США военное присутствие в обмен на финансовую помощь.
Некоторые чиновники администрации ранее допускали силовой захват острова, но более вероятным сценарием считается либо покупка, либо формирование нового союза. США уже имеют право расширять свое военное присутствие в Гренландии по действующему соглашению с Данией, что ставит под вопрос необходимость радикальных шагов, пишет NBC News.
Оценка в $500–700 млрд, сопоставимая с затратами на масштабные оборонные программы, вызвала тревогу в Европе и конгрессе США, особенно на фоне недавней военной операции в Венесуэле.
14 января датское радио DR сообщало, что министерство обороны Дании отправило в Гренландию военные технологии и передовой командный состав для подготовки к возможному размещению более крупных армейских сил.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.