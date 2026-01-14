Газета
Главная / Политика /

В США оценили покупку Гренландии в $700 млрд

Ведомости

Стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь $700 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с оценкой.

Расчет был подготовлен, исходя из цели президента США Дональда Трампа приобрести остров в качестве стратегического арктического плацдарма против геополитических соперников Штатов. При этом автономный регион Дании официально не продается, и власти как в Копенгагене, так и в Нууке уже отвергли подобную возможность.

Но высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что госсекретарю Марко Рубио поручено подготовить предложение о покупке в ближайшие недели. Этот план разрабатывается с «высоким приоритетом» для администрации. Параллельно обсуждаются альтернативные варианты, включая заключение с Гренландией договора о свободной ассоциации – соглашения, которое предоставит США военное присутствие в обмен на финансовую помощь.

Нильсен: Гренландия выбирает Данию, а не США

Политика / Международные новости

Некоторые чиновники администрации ранее допускали силовой захват острова, но более вероятным сценарием считается либо покупка, либо формирование нового союза. США уже имеют право расширять свое военное присутствие в Гренландии по действующему соглашению с Данией, что ставит под вопрос необходимость радикальных шагов, пишет NBC News.

Оценка в $500–700 млрд, сопоставимая с затратами на масштабные оборонные программы, вызвала тревогу в Европе и конгрессе США, особенно на фоне недавней военной операции в Венесуэле.

14 января датское радио DR сообщало, что министерство обороны Дании отправило в Гренландию военные технологии и передовой командный состав для подготовки к возможному размещению более крупных армейских сил.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

