Дания направила военную технику в Гренландию на фоне заявлений США

«Сейчас мы продвигаемся дальше с вопросом о более постоянном и большем присутствии в Гренландии со стороны датских вооруженных сил, но также и с участием других стран», – отметил министр. Поульсен охарактеризовал эти меры как «четкую реакцию на вызов, в котором находится Арктика».