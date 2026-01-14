Дания направила военную технику в Гренландию на фоне заявлений США
Министерство обороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой командный состав, чтобы подготовиться к возможному размещению более крупных армейских сил. об этом сообщает датское радио DR со ссылкой на источники в силовых структурах.
Передовой отряд должен обеспечить логистическую и инфраструктурную готовность к приему основных сил.
Вечером 12 января в аэропорту столицы Гренландии приземлился военно-транспортный самолет Challenger ВВС Дании. Хотя официально этот рейс не связывался с усилением защиты острова, министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после закрытого брифинга в парламентском комитете заявил о планах нарастить постоянное военное присутствие в регионе.
«Сейчас мы продвигаемся дальше с вопросом о более постоянном и большем присутствии в Гренландии со стороны датских вооруженных сил, но также и с участием других стран», – отметил министр. Поульсен охарактеризовал эти меры как «четкую реакцию на вызов, в котором находится Арктика».
14 января Bloomberg писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его коллега из Гренландии Вивиан Мотцфельдт попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от требований в отношении острова.
12 января конгрессмен США Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Он назвал инициативу необходимой мерой для защиты национальной безопасности США.