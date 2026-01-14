Гренландия и Дания попытаются убедить Трампа отказаться от претензий на остров

Расмуссен и Мотцфельдт встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Белом доме 14 января. По данным агентства, они намерены «выяснить истинные намерения американцев и убедить их в том, что нет необходимости захватывать Гренландию».