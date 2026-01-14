Гренландия и Дания попытаются убедить Трампа отказаться от претензий на остров
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его коллега из Гренландии Вивиан Мотцфельдт попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от требований в отношении острова. Об этом пишет Bloomberg.
Расмуссен и Мотцфельдт встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Белом доме 14 января. По данным агентства, они намерены «выяснить истинные намерения американцев и убедить их в том, что нет необходимости захватывать Гренландию».
13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. По словам премьер-министра, в условиях обострившегося геополитического кризиса Гренландия хочет оставаться частью королевства и опираться на европейские и натовские механизмы безопасности.
Трамп заявил, что нежелание жителей Гренландии вступать в состав США – это «их проблема».