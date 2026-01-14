Трамп: нежелание Гренландии быть частью США – «их проблема»

13 января Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. Это заявление было сделано перед запланированной встречей министров Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне. По словам премьер-министра, что в условиях обострившегося геополитического кризиса Гренландия предпочитает оставаться частью королевства и опираться на европейские и натовские механизмы безопасности.