Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Гренландия важна США для реализации «Золотого купола»

Ведомости

Гренландия нужна США ради национальной безопасности, это важно для реализации системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Вашингтон должен получить Гренландию при поддержке НАТО, иначе, по мнению Трампа, этот шаг якобы могут предпринять Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что США не допустят усиления конкурентов в стратегически важном арктическом регионе.

Президент США считает, что военная мощь НАТО напрямую связана с силой Вашингтона, которую, по его словам, он значительно укрепил в первый президентский срок и продолжает укреплять сейчас.

Гренландия и Дания попытаются убедить Трампа отказаться от претензий на остров

Политика / Международные новости

Конгрессмен США Рэнди Файн 12 января представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Он назвал также инициативу необходимой мерой для защиты национальной безопасности США.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, Еврросоюзом и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. По словам премьер-министра, в условиях обострившегося геополитического кризиса Гренландия хочет оставаться частью королевства и опираться на европейские и натовские механизмы безопасности.

Генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы «Золотой купол» в сентябре, но Пентагон отказался раскрывать детали проекта и его стоимость. По оценкам, стоимость проекта может достигать сотен миллиардов долларов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её