Трамп: Гренландия важна США для реализации «Золотого купола»

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, Еврросоюзом и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. По словам премьер-министра, в условиях обострившегося геополитического кризиса Гренландия хочет оставаться частью королевства и опираться на европейские и натовские механизмы безопасности.