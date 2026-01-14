Трамп: Гренландия важна США для реализации «Золотого купола»
Гренландия нужна США ради национальной безопасности, это важно для реализации системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Вашингтон должен получить Гренландию при поддержке НАТО, иначе, по мнению Трампа, этот шаг якобы могут предпринять Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что США не допустят усиления конкурентов в стратегически важном арктическом регионе.
Президент США считает, что военная мощь НАТО напрямую связана с силой Вашингтона, которую, по его словам, он значительно укрепил в первый президентский срок и продолжает укреплять сейчас.
Конгрессмен США Рэнди Файн 12 января представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Он назвал также инициативу необходимой мерой для защиты национальной безопасности США.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, Еврросоюзом и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. По словам премьер-министра, в условиях обострившегося геополитического кризиса Гренландия хочет оставаться частью королевства и опираться на европейские и натовские механизмы безопасности.
Генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы «Золотой купол» в сентябре, но Пентагон отказался раскрывать детали проекта и его стоимость. По оценкам, стоимость проекта может достигать сотен миллиардов долларов.