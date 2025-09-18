Пентагон завершил разработку проекта «Золотой купол»

По оценкам, стоимость проекта может достигать сотен миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявлял о возможных затратах в размере $175 млрд, тогда как Бюджетное управление Конгресса оценило расходы только на сеть космических перехватчиков в $542 млрд в течение 20 лет.