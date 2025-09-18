Газета
Пентагон завершил разработку проекта «Золотой купол»

Ведомости

Генерал Космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол», однако Пентагон отказался раскрывать детали проекта и его стоимость, пишет Bloomberg. Как сообщили в военном ведомстве, документ находится на стадии рассмотрения, а дополнительная информация недоступна из-за соображений оперативной безопасности.

По оценкам, стоимость проекта может достигать сотен миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявлял о возможных затратах в размере $175 млрд, тогда как Бюджетное управление Конгресса оценило расходы только на сеть космических перехватчиков в $542 млрд в течение 20 лет.

Программа «Золотой купол» предусматривает интеграцию новых элементов в существующую систему ПРО для противодействия более сложным угрозам. Критики отмечают, что проект столкнется с масштабными техническими challenges и потребует астрономических затрат, поскольку никто ранее не размещал перехватчики в космосе.

Читайте также:Трамп сообщил о выборе архитектуры для ПРО «Золотой купол»
