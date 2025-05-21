Трамп сообщил о выборе архитектуры для ПРО «Золотой купол»

«Во время предвыборной кампании я пообещал американскому народу построить передовую систему противоракетной обороны, чтобы защитить нашу Родину от угрозы ракетной атаки со стороны других стран – и именно этим мы сегодня и занимаемся. Я рад сообщить, что мы официально выбрали архитектуру для этой высокотехнологичной системы, которая будет использовать новейшие технологии на суше, в море и в космосе, включая космические датчики и перехватчики», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.