Трамп сообщил о выборе архитектуры для ПРО «Золотой купол»Он также раскрыл стоимость новой системы и сроки ее введения в эксплуатацию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация уже определилась с архитектурой американской системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол», которую планируется запустить в действие до окончания его срока на посту главы государства.
«Во время предвыборной кампании я пообещал американскому народу построить передовую систему противоракетной обороны, чтобы защитить нашу Родину от угрозы ракетной атаки со стороны других стран – и именно этим мы сегодня и занимаемся. Я рад сообщить, что мы официально выбрали архитектуру для этой высокотехнологичной системы, которая будет использовать новейшие технологии на суше, в море и в космосе, включая космические датчики и перехватчики», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что проект «Золотой купол» станет частью существующей системы обороны и будет тесно с ней интегрирован.
«И [система] должна быть полностью введена в строй до конца моего срока. То есть, строительство завершится примерно через три года, – подчеркнул американский президент. – Когда он будет завершен, «Золотой купол» сможет перехватывать ракеты, даже если они запущены с другой стороны Земли или из космоса. Это будет лучшая система из когда-либо созданных».
Трамп напомнил, что США помогли Израилю с их системой «Железный купол».
«Она была очень успешной, но теперь у нас есть технологии, которые намного более продвинуты – включая гиперзвуковые ракеты, баллистические ракеты и современные крылатые ракеты. Все они будут сбиваться в воздухе», – добавил он.
Трамп заявил, что его администрация завершает начатое еще 40 лет назад президентом Рейганом дело – полное устранение ракетной угрозы для США.
«Эффективность этой системы очень близка к 100%, что просто невероятно, если вдуматься: ведь мы, по сути, сбиваем пули в воздухе», – сказал он.
Трамп сообщил, что полная стоимость проекта «Золотой купол», по предварительным оценкам, составит около $175 млрд. Он добавил, что в законопроект бюджета на следующий год включено $25 млрд на строительство системы, чтобы начать реализацию проекта.
Трамп также рассказал, что Канада уже обратилась к США с намерением присоединиться к проекту. «Мы будем с ними вести переговоры. Они тоже хотят защиту. Как обычно, мы помогаем Канаде, насколько это возможно», – сказал он.
Глава Пентагона Пит Хегсет, который также присутствовал при объявлении, назвал проект «прорывом» для Америки.
«Это инвестиции на поколение вперед в безопасность Америки и американцев, – подчеркнул он. – Президент Рейган 40 лет назад заложил эту идею, но тогда еще не было нужных технологий. Сейчас они есть – и вы реализуете эту мечту, чтобы защитить Родину от крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, дронов – как обычных, так и ядерных».
Хегсет отметил, что работа над проектом уже идет с момента подписания соответствующего указа 27 января. «Мы стремительно движемся вперед и будем продолжать до полного завершения проекта, как вы нам и поручили», – добавил он.
Проект «Золотой купол» был инициирован указом президента в январе, когда Трамп призвал объединить существующие военные разработки с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений.
Инициатива запускается на фоне растущих тревог разведывательного сообщества по поводу разработок гиперзвуковых вооружений в России и Китае. Согласно докладу Агентства военной разведки, к 2035 г. потенциальные противники США могут обладать до 5000 крылатых ракет, способных преодолевать современные рубежи противовоздушной обороны.
2 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета, в котором говорится, что США собираются в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн. В частности, он предусматривает стартовое финансирование разработки и развертывания «Золотого купола».
При этом администрация президента США намерена урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.