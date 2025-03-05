Обращение Трампа к конгрессу. Главное

Один человек во время выступления президента ожидаемо отсутствовал. Это так называемый «назначенный преемник». Он выбирает из кабинета министров и остается в безопасном месте на случай чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить непрерывность власти в случае катастрофы. В этом году таковым стал министр по делам ветеранов Даг Коллинз. Кто именно выбран на эту роль, обычно раскрывается за несколько минут до начала речи.