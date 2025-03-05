Обращение Трампа к конгрессу. Главное

Обращение Трампа к конгрессу. ГлавноеПрезидент США сообщил о письме Зеленского, планах на Гренландию и Панамский канал
Президент США Дональд Трамп во время своего первого во втором сроке обращения к конгрессу рассказал о достижениях первых шести недель своего президентства и поделился дальнейшими планами администрации.
«Америка вернулась»
Трамп начал свое обращение словами «Америка вернулась» под аплодисменты своих однопартийцев. Выступление траслировалось в прямом эфире основными американскими телеканалами.
«Американская мечта неудержима, и наша страна находится на пороге возрождения, которого мир никогда не видел и, возможно, больше никогда не увидит. Такого еще не было. Теперь, впервые в современной истории, больше американцев верят, что наша страна движется в правильном направлении, а не в неправильном», – сказал Трамп.
О первых 43 днях работы
Президент США отметил, что за шесть недель подписал почти 100 указов и принял более 400 исполнительных решений, направленных на «восстановление здравого смысла, безопасности, оптимизма и процветания» в стране.
«Народ избрал меня для этой работы, и я ее выполняю. Фактически, многие заявляют, что первый месяц нашего президентства стал самым успешным в истории нашей нации», – сказал он.
Как и ожидалось, большое внимание Трамп уделил состоянию экономики США. Он подчеркнул, что одним из его главных приоритетов является «спасение американской экономики» и предоставление немедленной помощи трудящимся семьям. Трамп отметил, что его администрация унаследовала от предыдущей «экономическую катастрофу и инфляционный кошмар».
«Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличению стоимости продуктов питания и сделала предметы первой необходимости недоступными для миллионов американцев. Мы столкнулись с самой высокой инфляцией за 48 лет, а возможно, и за всю историю нашей страны. <…> Как президент, я каждый день борюсь за устранение этого ущерба и за то, чтобы вновь сделать Америку доступной для жизни», – объяснил он.
Среди достижений за несколько первых недель на посту президента Трамп выделил усилия администрации по борьбе с нелегальной миграцией, а также решение выйти из Парижского климатического соглашения, Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека.
Трамп также подчеркнул, что для того, чтобы «развязать руки» американской экономике, он распорядился на каждое новое регулирующее правило отменять десять старых. Среди других своих достижений Трамп назвал объявление официальным языком США английский, переименование Мексиканского залива в Залив Америки, указ, сделавший официальной политикой правительства США признание двух полов, а также указ, запрещающий мужчинам участвовать в женском спорте.
О военном комплексе
Трамп заявил, что его целью является создание «самой мощной армии будущего».
«В качестве первого шага я прошу конгресс выделить финансирование на передовую систему противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы защитить нашу родину, – и все это будет произведено в США», – обратился он к законодателям.
Трамп также сообщил, что для укрепления оборонной промышленности собирается восстановить американское судостроение – как коммерческое, так и военное.
«Когда-то мы строили множество кораблей. Сейчас мы почти их не строим, но скоро будем делать это очень быстро», – сказал он
Внешняя политика
Трамп сообщил конгрессу, что его администрация уже начала процесс возвращения Панамского канала.
«Сегодня крупная американская компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала и ряд других связанных с ним объектов, – сообщил он. – Панамский канал был построен американцами для американцев, а не для других. Другие могут им пользоваться, но он строился ценой огромных затрат американской крови и средств».
Президент США также обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам.
«Мы решительно поддерживаем ваше право самим определять свое будущее. Если вы выберете, мы с радостью примем вас в США», – сказано он.
Трамп объяснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности и его администрация работает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.
«Я думаю, мы ее получим – так или иначе, мы ее получим. Мы обеспечим вашу безопасность. Мы сделаем вас богатыми. И вместе мы поднимем Гренландию на высоты, о которых вы даже не могли мечтать», – сказа он.
О противостоянии терроризму
Трамп отметил, что Вашингтон продолжает противостоять терроризму, и объявил о поимке террориста, виновного в гибели 13 американских военнослужащих во время вывода войск из Афганистана.
«Сегодня вечером я рад объявить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за это зверство, и он уже направляется сюда, чтобы предстать перед американским правосудием. Особенно хочу поблагодарить правительство Пакистана за помощь в его аресте», – сообщил американский лидер.
О пошлинах
Трамп объявил, что ответные пошлины в отношении Индии и Китая вступят в силу со 2 апреля. Он подчеркнул, что при его администрации компании будут обязаны платить пошлины, а в некоторых случаях «весьма значительные», если они не производят свою продукцию в США.
«2 апреля вступят в силу ответные тарифы: какие пошлины другие страны вводят против нас, такие же мы введем против них. Это будет взаимно – туда и обратно. Как они облагают нас налогами, так и мы будем облагать их», – сказал Трамп.
Трамп объяснил, что Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Канада и многие другие страны вводят на США пошлины, значительно превышающие американские.
Он отметил, что Индия устанавливает пошлины на автомобили выше 100%, а китайские тарифы на американские товары в два раза превышают те, что США взимает с Китая. Трамп также подчеркнул, что тарифы, которые вводит Южная Корея, в четыре раза выше американских.
«И при этом мы оказываем Южной Корее значительную военную помощь и помогаем во многих других сферах. Но так обстоят дела. Это происходит и со стороны друзей, и со стороны врагов. Эта система несправедлива по отношению к США и никогда не была справедливой», – добавил он.
Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц. 27 февраля президент США сообщил, что Америка введет пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля.
4 февраля Китай сообщил о введении дополнительных пошлин на импортируемые из США энергоресурсы, в частности, 15%-м тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).
О нововведениях
Трамп в своем обращении к конгрессу объявил, что США намерены значительно увеличить производство ключевых минералов и редкоземельных элементов.
«Позже на этой неделе я также приму историческое решение о резком расширении производства критически важных минералов и редкоземельных элементов здесь, в США», – сказал Трамп.
Президент США также сообщил, что его администрация готовит «золотую карту», которая позволит иностранным инвесторам заплатить $5 млн за возможность получить путь к гражданству США, продажа карт начнется «очень, очень скоро».
«За $5 млн мы позволим самым успешным людям, создающим рабочие места по всему миру, купить себе путь к гражданству США, – сказал он. – Это похоже на грин-карту, но лучше и сложнее. Эти люди будут платить налоги в нашей стране».
Трамп также заявил, что в ближайшее время он собирается сбалансировать бюджет.
«В ближайшем будущем я хочу сделать то, чего не делали уже 24 года, – сбалансировать федеральный бюджет», – пообещал он.
В ходе своего выступления Трамп призвал конгресс, особенно демократов, проголосовать за налоговые послабления «для всех».
«Следующий этап нашего плана по созданию величайшей экономики в истории – это принятие конгрессом налоговых льгот для всех, — сказал он. – Все уже подготовлено, они ждут вашего голосования».
Трамп также отметил, что его администрация добивается «постоянного снижения подоходного налога по всем направлениям». Более того, президент призвал конгресс отменить налоги на чаевые, сверхурочную работу и социальные пособия. Трамп также сообщил, что хочет сделать проценты по автокредитам налоговым вычетом, «но только если автомобиль произведен в Америке».
«Кстати, нас ждет рост в автомобильной промышленности, какого никто никогда не видел, – сказал он. – Заводы открываются повсюду. Заключаются сделки».
Об Украине
Внимание мировой общественности были приковано к его повестке во внешней политике, в частности к усилиям по разрешению украинского конфликта, однако про Украину Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Никаких деталей по тому, как движешься процесс по разрешению конфликта, президент США не привел, но выразил надежду, что он будет завершен.
Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выразил желание перейти к мирным переговорам.
«Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгожданный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы». Он также написал: «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира», – сказал Трамп.
Президент США отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.
Трамп также заявил, что в то же время у его администрации идут серьезные обсуждения с РФ.
О Путине
В своем выступлении Трамп упомянул президента РФ Владимира Путина только один раз, когда напоминал присутствующим , как проходил вывод американских войск из Афганистана.
«Какой ужасный день. Была проявлена такая некомпетентность, что, когда Путин увидел, что произошло, думаю, он сказал: "Вау, может, это мой шанс". Вот насколько все было плохо. Этого никогда не должно было случиться. Чудовищно некомпетентные люди», – сказал Трамп.
Протестующие демократы
В первые минуты выступления демократы пытались сорвать речь президента выкриками. Конгрессмен Эл Грин оказался особенно упрямым, и его вынуждены были вывести. Некоторые демократы уходили из зала сами.
Несколько демократов приняли участие в акции протеста, держа таблички с надписью «Маск ворует», в то время как президент перечислял достижения своего второго срока. На других табличках были призывы «Сохраните Medicaid» и «Защитите ветеранов».
Обращаясь напрямую к демократам в зале, Трамп заявил: «Это моя пятая речь перед конгрессом, и снова, глядя на демократов передо мной, я осознаю, что нет абсолютно ничего, что я мог бы сказать, чтобы сделать их счастливыми, заставить их встать, улыбнуться или аплодировать».
«Я не могу ничего сделать, – добавил президент. – Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни – болезни, которая могла бы стереть целые нации, или объявить о самых больших экономических достижениях в истории, или о снижении уровня преступности до рекордных минимумов. И эти люди, сидящие здесь, не будут хлопать, не встанут и, конечно же, не порадуются этим грандиозным достижениям».
Специфика ежегодного обращения
Трамп впервые во втором президентском сроке обратился к совместной сессии 119-го конгресса. Обращение стало для Трампа пятым за два срока на посту президента. Выступление началось в 21:18 по восточному времени (6:18 5 марта мск) и продлилось примерно один час и 39 минут.
Согласно данным проекта «Американское президентство», оно стало самой продолжительной ежегодной речью перед конгрессом как минимум с 1964 г. Выступление Трампа превзошло последнее обращение Билла Клинтонав 2000 г. которое длилось около одного часа и 29 минут.
Конституция США требует, чтобы президент информировал конгресс о положении дел в стране. Эта традиция берет свое начало в британской монархии: король или королева зачитывают тронную речь на открытии сессии британского парламента.
Как правило, вновь избранные президенты используют свое первое обращение к конгрессу, чтобы обозначить приоритеты в законодательной сфере, цели администрации и поднять наиболее важные для страны вопросы. По данным исследовательской службы конгресса, в среднем в таких первых выступлениях президенты озвучивают около 42 законодательных инициатив.
Выступление прошло в зале палаты представителей, который больше зала сената и может вместить законодателей обеих палат, а также гостей.
Когда Трамп вышел к трибуне, позади него, по обе стороны, сидели вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон. Перед президентом разместились члены его кабинета, судьи Верховного суда, начальники штабов вооруженных сил, бывшие члены конгресса и представители дипломатического корпуса. Остальные места в зале не закреплены за конкретными конгрессменами – сенаторы и члены палаты представителей занимают их в порядке живой очереди.
Один человек во время выступления президента ожидаемо отсутствовал. Это так называемый «назначенный преемник». Он выбирает из кабинета министров и остается в безопасном месте на случай чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить непрерывность власти в случае катастрофы. В этом году таковым стал министр по делам ветеранов Даг Коллинз. Кто именно выбран на эту роль, обычно раскрывается за несколько минут до начала речи.
Гости президента и первой леди
Традиционно президенты и их первые леди приглашают около двух десятков гостей, чтобы через их истории подчеркнуть ключевые моменты своего послания.
15 гостей, которых пригласила Мелания Трамп, – обычные американцы, которые олицетворяют ключевые достижения администрации – от указа, запрещающего трансгендерным женщинам участвовать в женском спорте, до усилий по возвращению из России американца Марка Фогеля, а также вопросы, которые администрация пообещала решить, включая инициативу самой Трамп по принятию закона по защите американцев от дипфейков.
«Эти мужчины, женщины и семьи представляют разные слои общества и имеют невероятные истории о катастрофических последствиях предыдущей администрации, а также об исторических достижениях, которых уже добился президент Трамп», – говорится в заявлении Белого дома.
Среди гостей Мелании Трамп была семья Компараторе – вдова и дочери Кори Компараторе – пожарного, погибшего во время попытки покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании.
Другим гостем была Марк Фогель, который был возвращен из России в прошлом месяце. Вместе с ним на выступлении будет присутствовать его 95-летняя мать. Освобождение Фогеля можно считать отправной точкой для переговоров США и России.
Среди гостей были люди, представляющие политику Трампа в сфере безопасности границ. Так, в зале присутствовала Алексис Нунгарай, мать 12-летней Джослин, убитой в Хьюстоне по дороге в магазин. В убийстве обвиняются двое нелегальных мигрантов из Венесуэлы. Также на речь были приглашены Эллисон и Лорен Филлипс – мать и сестра Лейкен Райли, 22-летней студентки из Джорджии, убитой в прошлом году во время пробежки. Виновным признан нелегальный мигрант из Венесуэлы, приговоренный к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
Семья Трампов пригласила Стефани Диллер, вдову офицера полиции Нью-Йорка Джонатана Диллера, убитого в Квинсе в марте 2024 г.
На фоне решения Трампа о запрете трансгендерным женщинам участвовать в женском спорте среди гостей первой леди была Пейтон МакНэбб, бывшая школьная спортсменка, мечтавшая выступать на уровне колледжа. В 2022 г. во время волейбольного матча спортсменка из команды соперников, родившаяся мужчиной, нанесла ей сильный удар по лицу, в результате чего Пейтон получила тяжелую черепно-мозговую травму. Среди гостей первой леди также Дженьюари Литтлджон – мать и активистка в сфере родительских прав, обратившаяся в суд после того, как сотрудники школы без ведома и разрешения родителей помогли ее дочери сменить пол.
Рядом с первой леди сидела 15-летняя Эллистон Берри, ставшая жертвой поддельных изображений, созданными с помощью искусственного интеллекта. Лицо Эллистон было наложено на порнографический контент без ее согласия. Когда семья Эллистон обратилась за помощью в социальные сети, их просьбы остались без ответа, а поддельные изображения распространились по интернету.