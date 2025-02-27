Что значит решение Трампа ввести «золотую карту» инвестора за $5 млн

Что значит решение Трампа ввести «золотую карту» инвестора за $5 млнТакой путь к гражданству США может быть предложен и россиянам
США будут продавать иностранцам так называемые «золотые карты» ценой $5 млн, открывающие, подобно грин-карте, путь к гражданству. Об этом журналистам в Овальном кабинете заявил 25 февраля президент США Дональд Трамп.
«Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно $5 млн, и это обеспечит вам привилегии грин-карты, плюс это станет дорогой к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», – сказал Трамп (цитата по CNN).
Как пояснил «Ведомостям» директор иммиграционной компании Astons в России Александр Косовский, судя по имеющейся информации, вложение в «золотую карту» будет иметь формат невозвратной дотации. Не исключил Трамп также продажу такого рода «золотых карт» и российским миллиардерам. «Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, которые очень приятные люди», – сказал он.
Утвержденный неделю назад министр торговли Говард Латник, находившийся во время брифинга рядом с Трампом, добавил, что богатым иностранцам «конечно, придется пройти проверку, чтобы убедиться, что они замечательные граждане мирового класса».
В среднесрочной перспективе в понимании Трампа полученные от продажи «золотых карт» средства вместе с деньгами от пошлин и других инициатив будут подаваться администрацией как способ уменьшить дефицит бюджета, только проценты по которому составляют $1 трлн в год, считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Марина Черных.
Сможет ли Трамп ввести «золотую карту» без конгресса
По словам Трампа, продажа этих «золотых карт» может начаться уже через две недели, а их число может составить «миллионы». Американский лидер также похвастался, что для его инициативы ему не потребуется одобрение конгресса. При этом, как отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, введение «золотых виз» исполнительным указом президента США, вероятно, может быть оспорено в Верховном суде: «Ведь фактически это создает новую визовую программу, а они как раз традиционно принимаются через законы в конгрессе».
В свою очередь, продолжает Именнов, Трамп может попытаться ввести программу «золотых виз» на основании указа президента США, ссылаясь на широкую степень усмотрения президента в вопросах иммиграции, говорит юрист. Полномочиями по разработке и внедрению правил, регулирующих въезд, пребывание и выдворение иностранцев во исполнение миграционных законов также наделено министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security). Предположительно, Трамп может обосновать введение программы «золотых виз» без одобрения конгресса тем, что она не создает совершенно новую категорию виз, а вносит изменения в существующую программу для получения грин-карты EB-5.
По мнению Черных, теоретически полномочий Трампа как президента может хватить. «Но нужно помнить, что в случае победы кандидата-демократа в 2028 г. «золотую визу» могут и отменить», – сказала американистка. Если Трамп хочет беспрепятственного сохранения программы надолго, ему все же понадобится специальный закон, а значит, и поддержка конгресса. «Пока он не конкретизировал, как будет действовать пока несуществующая программа. Возможно, это будет в экспериментальном режиме», – говорит эксперт.
Что ждет программу ЕВ-5
Латник в Овальном кабинете уточнил журналистам, что «золотая карта» заменит действующую с 1990 г. программу получения виз для иммигрантов-инвесторов EB-5 (одну из первых в мире по принципу «вид на жительство за инвестиции»). Она требует от иностранцев вложений в размере от $800 000 до $1 050 000 в американский бизнес, создающий не менее 10 рабочих мест для граждан США.
Только за 2024 финансовый год, по данным службы миграции США (USCIS), выдано 12 055 виз ЕВ-5. На конец сентября 2024 г. на рассмотрении была 9971 заявка. Программа региональных центров EB-5 остается действующей до 30 сентября 2027 г.
«Уже подавшимся инвесторам должны дать возможность закончить процесс на тех условиях, на которых они его начали. Но с учетом текущей обстановки сложно быть абсолютно уверенным», – говорит коммерческий директор иммиграционной компании Second Wind Варвара Латынцева.
Латник раскритиковал программу ЕВ-5 как «бессмысленную», «полную притворства и мошенничества». «Это был способ получить грин-карту по низкой цене. Поэтому президент сказал, что вместо того, чтобы поддерживать эту нелепую программу, мы собираемся ее прекратить. Мы собираемся заменить ее картой Trump gold», – добавил Латник.
По мнению Латынцевой, отмена ЕВ-5 как раз может вызвать конфликт с конгрессом. «А любая попытка ликвидировать программу EB-5 в одностороннем порядке – привести к судебным искам заинтересованных сторон: инвесторов, региональных центров, отраслевых групп», – говорит она.
Замена ЕВ-5 – долгосрочная цель команды Трампа: таким образом Трамп хочет привлечь больше ресурсов в экономику США, чем по действующей визе, отмечает Черных.
При этом, как отмечает Латынцева, предложение «золотой карты» стоимостью в $5 млн выглядит как нечто неожиданное и, включая многие другие инициативы президента Трампа, «вызывает вопросы и сомнения», поскольку если ЕВ-5 пользовались «тысячи» людей, то более дорогой трамповской скорее всего воспользуются лишь десятки и сотни, но никак не обещанные им «миллионы».
«Учитывая многообразие легальных и куда более доступных вариантов получения грин-карты и переезда в США (программы для квалифицированных специалистов, предпринимателей и т. д.), сомнительно, что инвесторы захотят платить столь высокую цену невозвратного пожертвования», – заключает Косовский.