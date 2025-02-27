Что значит решение Трампа ввести «золотую карту» инвестора за $5 млн

По словам Трампа, продажа этих «золотых карт» может начаться уже через две недели, а их число может составить «миллионы». Американский лидер также похвастался, что для его инициативы ему не потребуется одобрение конгресса. При этом, как отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, введение «золотых виз» исполнительным указом президента США, вероятно, может быть оспорено в Верховном суде: «Ведь фактически это создает новую визовую программу, а они как раз традиционно принимаются через законы в конгрессе».