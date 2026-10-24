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В Стамбуле отменили концерт Галкина

Анна Суслова

Концерт шоумена Максима Галкина (считается в России иноагентом), запланированный на 25 октября в Стамбуле, был отменен. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Концерт Галкина отменен, власти не разрешили его провести. Возврат билетов будет осуществляться через билетных операторов. Речь о переносе концерта на другую дату не идет», – сообщил собеседник издания.

По данным агентства на 23 октября, не была распродана половина билетов на концерт. Их стоимость достигала 9500 лир ($190).

Граждане Турции в соцсетях массово выступили за отмену концерта Галкина и запрет пожизненно въезжать на территорию страны после его высказываний в поддержку действий Израиля в секторе Газа. Объявление о концерте привлекло внимание газеты Yeni Şafak.

24 сентября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Неопределенность вокруг концерта Уэста сохранялась с августа. 22 сентября представители агентства Say Agency, которые занимались организацией концерта рэпера, пообещали зрителям вернуть деньги за билеты в случае отмены шоу.

В 2022 г. Уэст опубликовал несколько постов с антисемитскими высказываниями. Впоследствии он извинился и оправдал свои действия «травмой лобной доли».

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