В Стамбуле отменили концерт Галкина
Концерт шоумена Максима Галкина
«Концерт Галкина отменен, власти не разрешили его провести. Возврат билетов будет осуществляться через билетных операторов. Речь о переносе концерта на другую дату не идет», – сообщил собеседник издания.
По данным агентства на 23 октября, не была распродана половина билетов на концерт. Их стоимость достигала 9500 лир ($190).
Граждане Турции в соцсетях массово выступили за отмену концерта Галкина и запрет пожизненно въезжать на территорию страны после его высказываний в поддержку действий Израиля в секторе Газа. Объявление о концерте привлекло внимание газеты Yeni Şafak.
24 сентября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Неопределенность вокруг концерта Уэста сохранялась с августа. 22 сентября представители агентства Say Agency, которые занимались организацией концерта рэпера, пообещали зрителям вернуть деньги за билеты в случае отмены шоу.
В 2022 г. Уэст опубликовал несколько постов с антисемитскими высказываниями. Впоследствии он извинился и оправдал свои действия «травмой лобной доли».