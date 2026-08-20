Президентские амбиции, брак с Кардашьян и связи с РФ: чем известен Канье Уэст

В 2020 г. Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США якобы от Birthday Party. Правда, программа предусматривала нехарактерные для республиканцев инициативы, например, легализацию абортов. Во время голосования Канье Уэст набрал менее 1%, что равняется примерно 60 000 голосов, но не отчаялся и сообщил, что сохраняет президентские амбиции и готов поучаствовать в кампании 2024 г. В итоге в 2022 г. Трамп и Йе почувствовали себя конкурентами и поссорились во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго. «Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю», – поделился затем рэпер.