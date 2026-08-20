Президентские амбиции, брак с Кардашьян и связи с РФ: чем известен Канье Уэст

Президентские амбиции, брак с Кардашьян и связи с РФ: чем известен Канье УэстКонцерты американского рэпера впервые состоятся в России
- Семья и старт карьеры
- Пластинки и маркетинг
- Мода и брак с Карадашьян
- Политика и скандалы
- Связи с Россией и СНГ
Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге побили рекорды продаж – за два дня на мероприятия 10–11 октября было реализовано более 100 000 билетов. Что известно об американском рэпере – в справке «Ведомостей».
Семья и старт карьеры
Канье Уэст, также известный как Йе, родился в Атланте 8 июня 1977 г. Его родители считались активными борцами с расовой дискриминацией. Отец, как сообщают СМИ, состоял в организации «Черные пантеры» и стал одним из первых чернокожих фотожурналистов в газете The Atlanta Journal-Constitution, а мать преподавала в Государственном университете Чикаго. Из-за ее командировки в детстве Канье Уэст примерно год провел в Нанкине (Китай).
В 1997 г. рэпер поступил в Американскую академию искусств в Чикаго, а затем перевелся поближе к матери – в Государственный университет Чикаго, но не завершил образования из-за работы в музыкальной индустрии: после окончания школы Канье Уэст начал записывать биты другим исполнителям. Впервые его имя появилось на альбоме рэпера Grav «Down to Earth» 1996-го (в качестве продюсера).
В 2001 г. Канье Уэст впервые спродюсировал альбом – рэпера Jay Z «The Blueprint», выпущенный 11 сентября и ставший одним из самых обсуждаемых хип-хоп-альбомов в истории. По информации СМИ, Канье Уэст написал биты для треков Takeover и Izzo (H.O.V.A.).
При этом собственная исполнительская карьера Канье не складывалась из-за предубеждений звукозаписывающих лейблов: рэпер вышел из благополучной среды и не мог охватить традиционные хип-хоп-темы (например, взросление в гетто и криминал).
Преодолеть предрассудки помогла трагедия. В 2002 г. Канье Уэст заснул за рулем, попал в аварию и получил серьезные повреждения нижней челюсти. Под впечатлением от травм он написал композицию Through the Wire (в переводе – «Через проволоку»), в которой честно рассказал про металлические проволоки и шины в теле и отчаяние во время реабилитации. Запись стала прорывной, а вышедший в 2004 г. альбом The College Dropout оказался трижды платиновым в США и принес 10 номинаций на премию «Грэмми» в 2005 г. Впоследствии главными темами в его творчестве стали темы расизма, неравенство, потребительство и отношения с матерью.
Пластинки и маркетинг
В общей сложности рэпер записал 16 студийных альбомов, каждый раз экспериментируя со звучанием. В его сольном списке – оркестровый Late Registration (2005), электронный Graduation (2007), автотюновый 808s & Heartbreak (2008), гостеприимный My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), индастриал Yeezus (2013), The Life of Pablo с резкими индустриальными шумами (2016), минималистичный ye (2018), госпел Jesus Is King (2019), а также мемориальные пластинки Donda (2021) и Donda 2 (2022) и обобщающий альбом Bully (2026).
В течение карьеры Канье Уэст выиграл 24 премии «Грэмми» и в общей сложности получил 76 номинаций. Практически вся сольная дискография артиста имеет платиновый или мультиплатиновый статус в США.
Такой результат обеспечили не только музыкальные таланты, но грамотные маркетинговые приемы: он выпускал альбом встык с релизом основного конкурента 50 Cent, заказывал обложки актуальным художникам (например, Такаси Мураками, Kaws и Джорджу Кондо), снимал короткометражки про пластинки и превращал презентации в перформансы в стиле Марины Абрамович (креативным директором одного из них стал грузинский дизайнер Демна Гвасалия).
Параллельно Канье Уэст не прекращает заниматься продюсированием артистов. В 2004 г. рэпер открыл собственный лейбл G.O.O.D. Music. В 2012 г. он выпустил сборник Cruel Summer, полностью состоявший из композиций его музыкантов. Параллельно он срежиссировал одноименный короткометражный фильм, который показали на Каннском кинофестивале в 2012 г.
По состоянию на август 2026 г. Forbes оценил состояние Канье Уэста в $400 млн.
Мода и брак с Кардашьян
В 2012 г. Канье Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, а в 2014-м они поженились во Флоренции. Пара воспитывает четверых детей. Но, вероятно, не пережила кризис семи лет и развелась по инициативе Ким в 2021–2022 гг. По одной из версий, причиной стали психологические трудности и перепады в настроении Канье Уэста.
Брак с интернет-звездой добавил медийности и привил интерес к модным коллаборациям и актуальным стилизациям. В начале карьеры рэпер предпочитал костюмы в стиле «преппи» (носил аналоги школьной формы, розовые футболки и поло с медведем), а затем – после знакомства с Ким – стал приверженцем черного, оверсайза и постапокалиптичной эстетики.
В разное время рэпер сотрудничал с Nike, Аdidas, Gap, Louis Vuitton и Balenciaga, выпуская кроссовки и коллекции одежды. В марте 2024 г. Канье Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили коллекцию одежды под названием «Черные псы».
После развода Ким Кардашьян самые известные отношения Канье Уэста также связаны с женщинами из мира моды. В 2022 г. он завел короткий роман с американской актрисой и модным трендсеттером Джулией Фокс и вступил во второй брак с дизайнером Бьянкой Цензори. Именно рэпер предложил супруге «голый гардероб», почти не предполагающий одежды на год.
Политика и скандалы
Рэпер много лет считался трампистом. В 2018 г. Канье Уэст встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Перед этим он не раз открыто поддерживал республиканцев и появился на мероприятии в красной кепке с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».
В 2020 г. Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США якобы от Birthday Party. Правда, программа предусматривала нехарактерные для республиканцев инициативы, например, легализацию абортов. Во время голосования Канье Уэст набрал менее 1%, что равняется примерно 60 000 голосов, но не отчаялся и сообщил, что сохраняет президентские амбиции и готов поучаствовать в кампании 2024 г. В итоге в 2022 г. Трамп и Йе почувствовали себя конкурентами и поссорились во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго. «Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю», – поделился затем рэпер.
В 2022 г. Канье Уэст опубликовал несколько постов с антисемитскими высказываниями, в которых в том числе упоминался Гитлер. Впоследствии он извинился и оправдал свои действия «травмой лобной доли». Но репутация осталась испорченной: в апреле 2026 г. правительство Великобритании запретило рэперу въезд в страну на хип-хоп-фестиваль Wireless. Также он считается нежелательной фигурой на территории Польши.
Связи с Россией и СНГ
В 2021 г. в видеоподкасте Revolt американец Канье Уэст сравнил свой авторитет в мейнстримовой культуре с влиянием президента России в мире политики. «Я молодой Путин. Я осознал, что я [как] Владимир, когда понял, что культура – это нефть, культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и [буду им] следующие 2000 лет», – заявил он.
В 2022 г. музыкальный портал Billboard сообщил, что американский рэпер планирует посетить Россию и хотел бы встретиться с президентом Владимиром Путиным. В июне 2024 г. рэпер в действительности приехал в РФ и осмотрел достопримечательности Москвы.
В 2026 г. пользователь с ником August Septemberov с помощью ИИ сгенерировал кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь» в «исполнении» Канье Уэста. Фейк вышел под названием Silver Night». После публикации он занял первую строчку в мировом рейтинге Shazam Global Top 200 и завирусился в соцсетях в качестве видео (звук наложили на кадры из недавнего выступления Йе).
В августе 2026 г. стало известно, что артист выступит с концертами 10 и 11 октября на петербургской «Газпром Арене», чего ожидают до 160 000 зрителей. Организацией занимается агентство Say Agency. Его представители говорят, что мать Канье якобы была поклонницей русской поэзии.
Кроме того, некоторые поклонники ассоциируют нынешние модные образы Йе с выходцами из СНГ – Гвасалией и Рубчинским. Последний возглавлял отдел дизайна модного бренда Йе Yeezy в 2023–2025 гг.