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Киселев: концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом организаторы ранее настаивали, что выступления не отменены.

«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», – сообщил Киселев. Изначально Say Agency анонсировало два выступления артиста 10 и 11 октября.

Неопределенность вокруг концертов сохраняется с августа. 24 августа «Газпром арена» сообщила, что не подписывала договор аренды для проведения шоу Уэста. В тот же день организатор Say Agency заявил, что концерт не отменен.

18 сентября концерты в Петербурге исчезли из официального расписания тура Канье Уэста. Организаторы объясняли исчезновение анонса технической и организационной неопределенностью и продолжали говорить о подготовке выступлений.

22 сентября Say Agency пообещало вернуть зрителям деньги за билеты в случае отмены концерта. На тот момент агентство по-прежнему не объявляло об официальной отмене выступлений.

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