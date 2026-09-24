Киселев: концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом организаторы ранее настаивали, что выступления не отменены.