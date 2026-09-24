Киселев: концерта Канье Уэста в Петербурге не будет
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом организаторы ранее настаивали, что выступления не отменены.
«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», – сообщил Киселев. Изначально Say Agency анонсировало два выступления артиста 10 и 11 октября.
18 сентября концерты в Петербурге исчезли из официального расписания тура Канье Уэста. Организаторы объясняли исчезновение анонса технической и организационной неопределенностью и продолжали говорить о подготовке выступлений.
22 сентября Say Agency пообещало вернуть зрителям деньги за билеты в случае отмены концерта. На тот момент агентство по-прежнему не объявляло об официальной отмене выступлений.