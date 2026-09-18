Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали из расписания артиста

25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. В Say Agency заявили, что действия площадки напоминают провокацию, и опубликовали положения договора между организаторами и стадионом, где возможность концерта подтверждается. Позже документы были удалены.