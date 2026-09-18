Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,592+0,13%MGTS1 470+2,08%KLVZ1,778+0,57%IMOEX2 260,64+0,52%RTSI842,69+0,52%RGBI112,58+0,12%RGBITR768,91+0,14%
Главная / Стиль жизни /

Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали из расписания артиста

Ведомости
Максим Цуланов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Концерты американского рэпера Канье Уэста пропали из его графика выступлений. Это следует из информации на сайте тура Bully.

Выступления должны были состояться 10 и 11 октября. Теперь в расписании Уэста стоят концерты в индонезийской Джакарте, американских Хьюстоне, Далласе и Фениксе.

Организатор концертов Say Agency пока не комментировал удаление дат выступлений на сайте Уэста. Прежде представитель команды рэпера допускал, что концерт могут перенести в Москву.

25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. В Say Agency заявили, что действия площадки напоминают провокацию, и опубликовали положения договора между организаторами и стадионом, где возможность концерта подтверждается. Позже документы были удалены.

В начале сентября Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта из-за отказа возвращать деньги за билеты. Организаторы отказали одному из покупателей в возврате, сославшись на то, что билет был приобретен по акции. 15 сентября суд в Воронеже назначил предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к Say Agency.

Читайте также:Уэст, гоу хоум
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь