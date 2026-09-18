Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали из расписания артиста
Концерты американского рэпера Канье Уэста пропали из его графика выступлений. Это следует из информации на сайте тура Bully.
Выступления должны были состояться 10 и 11 октября. Теперь в расписании Уэста стоят концерты в индонезийской Джакарте, американских Хьюстоне, Далласе и Фениксе.
Организатор концертов Say Agency пока не комментировал удаление дат выступлений на сайте Уэста. Прежде представитель команды рэпера допускал, что концерт могут перенести в Москву.
25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. В Say Agency заявили, что действия площадки напоминают провокацию, и опубликовали положения договора между организаторами и стадионом, где возможность концерта подтверждается. Позже документы были удалены.
В начале сентября Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта из-за отказа возвращать деньги за билеты. Организаторы отказали одному из покупателей в возврате, сославшись на то, что билет был приобретен по акции. 15 сентября суд в Воронеже назначил предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к Say Agency.