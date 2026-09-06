Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье УэстаРешение связано с тем, что они отказались возвращать деньги за билеты
Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге из-за отказа возвращать деньги за билеты. Это следует из данных «Контур. Фокус», передает ТАСС.
В межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили два обращения от покупателей билетов на концерт на стадионе «Газпром арена». Один из них сообщил, что из заявлений администрации площадки стало известно о невозможности проведения мероприятия, поскольку договор аренды стадиона организаторы не заключили.
Покупатель попытался вернуть деньги за билет, однако организаторы отказали ему, сославшись на то, что билет был приобретен по акции.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора изучили размещенные на сайте организаторов сведения. В материалах проверки отмечается, что информация содержит признаки нарушения требований ст. 8 и 10 закона «О защите прав потребителей», предусматривающих право покупателя на получение полной, своевременной и достоверной информации о продавце и товаре.
Кроме того, анализ условий публичной оферты показал, что несколько ее положений противоречат ст. 16 закона «О защите прав потребителей». В частности, речь идет об ограничении возможности возврата денежных средств.
4 сентября пресс-служба «Газпром арены» заявила, что в октябре на площадке не будут проводиться какие-либо мероприятия иностранных артистов. Ожидалось, что именно на этой площадке должен дать концерт Канье Уэст. Анонсировались два его концерта в Санкт-Петербурге: 10 и 11 октября.
О выступлении сообщало в середине августа концертное агентство Say Agency. 25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки.