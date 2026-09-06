Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста

В межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили два обращения от покупателей билетов на концерт на стадионе «Газпром арена». Один из них сообщил, что из заявлений администрации площадки стало известно о невозможности проведения мероприятия, поскольку договор аренды стадиона организаторы не заключили.