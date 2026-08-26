Уэст, гоу хоум

Первым о том, кто такой Канье Уэст, спросил папа. Его удивила цена билетов: самый дорогой достигал 160 000 руб. Танцпол – 25 000 руб., самый дальний от сцены – 9000 руб. Я обратилась с тем же вопросом к человеку, который купил билет на один из двух октябрьских концертов. И узнала, что, помимо эпатажного поведения, Уэст – талантливый исполнитель, который уже давно отошел от рэпа, с которым его до сих пор ассоциируют. Последние два десятилетия, с 2008 г., он занимается экспериментами, стирая границу между музыкальными жанрами. В 2008 г. он выпустил электропоп-альбом, в своей шестой пластинке 2013 г. смешал сразу несколько жанров. А в 2019 г. обратился к духовной христианской музыке и организовал госпел-хор. Мне даже показали созданный ижевским блогером с помощью нейросети клип, где Уэст на английском поет песню Silver Night, ремейк «Седой ночи» группы «Ласковый май». Получилось неплохо!