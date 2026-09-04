«Газпром арена»: выступлений зарубежных артистов на октябрь не запланировано

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не закрывается от мировых артистов, но они должны соблюдать законы и не придерживаться нацистской идеологии. Так она прокомментировала информацию о возможном выступлении YE. В тот же день в «Газпром арене» заявили, что концерт все-таки решили провести. По словам источника, запрета на его проведение не последовало. Мероприятие должно состояться 10 и 11 октября.