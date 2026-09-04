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«Газпром арена»: выступлений зарубежных артистов на октябрь не запланировано

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В октябре на «Газпром арене» не будут проводиться какие-либо мероприятия иностранных артистов, заявили в пресс-службе. Ожидалось, что именно на этой площадке должен дать концерт американский репер Канье Уэст. Анонсировались два его концерта в Санкт-Петербурге: 10 и 11 октября.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на "Газпром Арене" никаких концертов зарубежных исполнителей нет», – говорится в сообщении.

О выступлении сообщало в середине августа концертное агентство Say Agency. 25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста (YE) в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки.

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не закрывается от мировых артистов, но они должны соблюдать законы и не придерживаться нацистской идеологии. Так она прокомментировала информацию о возможном выступлении YE. В тот же день в «Газпром арене» заявили, что концерт все-таки решили провести. По словам источника, запрета на его проведение не последовало. Мероприятие должно состояться 10 и 11 октября.

3 сентября организаторы концерта артиста также опровергли информацию об отмене концерта Канье Уэста. По словам гендиректора Say Agency Анны Субчевой, подготовка идет без сбоев, а продажа билетов была запущена при наличии всех необходимых согласований.

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