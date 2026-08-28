РБК: концерт Канье Уэста состоится в Петербурге
Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге все-таки решили провести. Об этом сообщил источник РБК в «Газпром Арене».
«Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге состоится, запрета на его проведение нет», – отметил один из собеседников издания. Другой источник подтвердил эту информацию, подчеркнув, что мероприятие состоится.
28 августа Союз потребителей России предложил изменить правила продажи билетов из-за ситуацией вокруг шоу Канье Уэста. Авторы инициативы хотят, чтобы продажи разрешали только после подтверждения всех договоренностей с площадкой и артистами.
После старта продаж билетов представители «Газпром Арены» сообщили, что договор аренды не был подписан и мероприятие на стадионе состояться не может. Аентство Say Agency, организующее концерт музыканта, подчеркнуло, что с рэпером уже подписан контракт на два шоу в Северной столице.