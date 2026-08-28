РБК: концерт Канье Уэста состоится в Петербурге

После старта продаж билетов представители «Газпром Арены» сообщили, что договор аренды не был подписан и мероприятие на стадионе состояться не может. Аентство Say Agency, организующее концерт музыканта, подчеркнуло, что с рэпером уже подписан контракт на два шоу в Северной столице.