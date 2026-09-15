Первый иск к организатору концерта Канье Уэста рассмотрят в Воронеже

10 сентября «Известия» сообщили, что команда американского рэпера Канье Уэста планирует провести его концерт в Москве. По словам члена команды артиста, проведение концертов Уэста в Санкт-Петербурге находится под вопросом, в связи с чем мероприятие могут перенести в российскую столицу.