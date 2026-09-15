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Главная / Общество /

Первый иск к организатору концерта Канье Уэста рассмотрят в Воронеже

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Центральный районный суд Воронежа назначил на 7 октября предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к Say Agency – организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Это следует из карточки дела на сайте суда.

Истцом по делу выступает Евгений Рассказов, ответчиком – ООО «Сэй эдженси». В качестве третьего лица указана «Зенит-арена».

6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста из-за отказа возвращать деньги за билеты.

10 сентября «Известия» сообщили, что команда американского рэпера Канье Уэста планирует провести его концерт в Москве. По словам члена команды артиста, проведение концертов Уэста в Санкт-Петербурге находится под вопросом, в связи с чем мероприятие могут перенести в российскую столицу.

Ранее из социальных сетей организатора мероприятия Say Agency исчезли публикации о концертах рэпера, которые были запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.

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