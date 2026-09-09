Канье Уэст может выступить в Москве

4 сентября пресс-служба «Газпром арены» заявила, что в октябре на площадке не будут проводиться какие-либо мероприятия иностранных артистов. Ожидалось, что именно на этой площадке должен дать концерт Канье Уэст. Анонсировались два его концерта в Санкт-Петербурге: 10 и 11 октября.