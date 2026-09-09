Канье Уэст может выступить в Москве
Команда американского рэпера Канье Уэста планирует провести его концерт в Москве. Об этом «Известиям» сообщил член команды артиста.
По его словам, проведение концертов Уэста в Санкт-Петербурге находится под вопросом, в связи с чем мероприятие могут перенести в российскую столицу.
Ранее из социальных сетей организатора мероприятия Say Agency исчезли публикации о концертах рэпера, которые были запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.
6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста из-за отказа возвращать деньги за билеты.
О выступлении сообщало в середине августа концертное агентство Say Agency. 25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки.