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Канье Уэст может выступить в Москве

Татьяна Мозолевская
RAMON VAN FLYMEN / TASS
RAMON VAN FLYMEN / TASS

Команда американского рэпера Канье Уэста планирует провести его концерт в Москве. Об этом «Известиям» сообщил член команды артиста.

По его словам, проведение концертов Уэста в Санкт-Петербурге находится под вопросом, в связи с чем мероприятие могут перенести в российскую столицу.

Ранее из социальных сетей организатора мероприятия Say Agency исчезли публикации о концертах рэпера, которые были запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.

6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста из-за отказа возвращать деньги за билеты.

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4 сентября пресс-служба «Газпром арены» заявила, что в октябре на площадке не будут проводиться какие-либо мероприятия иностранных артистов. Ожидалось, что именно на этой площадке должен дать концерт Канье Уэст. Анонсировались два его концерта в Санкт-Петербурге: 10 и 11 октября.

О выступлении сообщало в середине августа концертное агентство Say Agency. 25 августа «Газпром арена» сообщила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки.

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