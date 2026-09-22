Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене события

18 сентября с сайта тура Bully пропали концерты Уэста в Санкт-Петербурге, которые должны были состояться 10 и 11 октября. Прежде представитель команды рэпера допускал, что концерт могут перенести в Москву. Выступления планировали на «Газпром Арене». В конце августа площадка заявила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. Say Agency в ответ опубликовало положения договора, но позже документы были удалены. Глава Say Agency Анна Субчева сообщала РБК, что пропажа анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге связана с «реакцией на хаос» со стороны команды артиста.