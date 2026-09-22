Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене события
Представители агентства Say Agency, занимающегося организацией концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, пообещали зрителям вернуть деньги за билеты в случае отмены шоу. Об этом сообщается в Telegram-чате агентства.
«Также хотим отдельно подчеркнуть: в случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке», – указано в сообщении.
В агентстве отметили, что некоторые аспекты организации концерта зависят не только от компании, и она не может напрямую повлиять на них.
18 сентября с сайта тура Bully пропали концерты Уэста в Санкт-Петербурге, которые должны были состояться 10 и 11 октября. Прежде представитель команды рэпера допускал, что концерт могут перенести в Москву. Выступления планировали на «Газпром Арене». В конце августа площадка заявила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. Say Agency в ответ опубликовало положения договора, но позже документы были удалены. Глава Say Agency Анна Субчева сообщала РБК, что пропажа анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге связана с «реакцией на хаос» со стороны команды артиста.
20 сентября руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что жительница Санкт-петербурга направила иск в Выборгский суд против организаторов концерта Канье Уэста. Истец просит взыскать с ответчиков 18 700 руб. за билет, а также неустойку, штраф и расходы на общую сумму 913,66 руб.