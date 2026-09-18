Организаторы концерта Канье Уэста пояснили пропажу анонса
Пропажа анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге связана с «реакцией на хаос» со стороны команды артиста. Об этом заявила глава Say Agency Анна Субчева в комментарии РБК.
«К сожалению или к счастью, но у нас артисты – они люди творческие, тонкой душевной организации, и подвержены давать какую-то определенную реакцию. Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта», – сказала она.
Субчева заверила, что как только «хаос будет истреблен», команда Уэста «все вернет обратно».
18 сентября с сайта тура Bully пропали концерты Уэста в Санкт-Петербурге, которые должны были пройти 10 и 11 октября. Прежде представитель команды рэпера допускал, что концерт могут перенести в Москву.
Выступления планировали на «Газпром арене». В конце августа площадка заявила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. Say Agency в ответ опубликовало положения договора, но позже документы были удалены.