Организаторы концерта Канье Уэста пояснили пропажу анонса

«К сожалению или к счастью, но у нас артисты – они люди творческие, тонкой душевной организации, и подвержены давать какую-то определенную реакцию. Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта», – сказала она.