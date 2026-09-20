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Жительница Петербурга подала иск против организаторов концерта Канье Уэста

Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Жительница Санкт-петербурга направила иск в Выборгский суд против организаторов концерта Канье Уэста. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Истец просит взыскать с ответчиков 18 700 руб. за билет, а также неустойку, штраф и расходы на общую сумму 913,66 руб.

По словам женщины, она купила билет 17 августа, но не знала, что договор с площадкой, указанной в билете, не был заключен, а продажа билетов идет «под неисполненными отлагательными условиями». Вернуть деньги во внесудебном порядке женщина не смогла.

18 сентября с сайта тура Bully пропали концерты Уэста в Санкт-Петербурге, которые должны были пройти 10 и 11 октября. Прежде представитель команды рэпера допускал, что концерт могут перенести в Москву. Выступления планировали на «Газпром Арене». В конце августа площадка заявила, что организаторы концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов на аренду площадки. Say Agency в ответ опубликовало положения договора, но позже документы были удалены.

Глава Say Agency Анна Субчева в комментарии РБК сообщила, что пропажа анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге связана с «реакцией на хаос» со стороны команды артиста.

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