Лантратова назвала переговоры по обмену пленными с Украиной сложными
Переговоры по обмену пленными с Украиной были сложными, но все этапы прошли по плану. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя возвращение 270 российских военнослужащих.
Она отметила, что это уже шестой обмен с мая. За это время из плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих. Лантратова поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, все профильные службы и Белоруссию.
23 октября Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Российские военнослужащие, освобожденные из плена, сначала находились в Белоруссии. Там бойцам оказывали медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставили в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.