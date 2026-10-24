Лантратова назвала переговоры по обмену пленными с Украиной сложными

23 октября Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Российские военнослужащие, освобожденные из плена, сначала находились в Белоруссии. Там бойцам оказывали медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставили в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.