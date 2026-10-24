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Лантратова назвала переговоры по обмену пленными с Украиной сложными

Ася Султанова

Переговоры по обмену пленными с Украиной были сложными, но все этапы прошли по плану. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя возвращение 270 российских военнослужащих.

Она отметила, что это уже шестой обмен с мая. За это время из плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих. Лантратова поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, все профильные службы и Белоруссию.

23 октября Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Российские военнослужащие, освобожденные из плена, сначала находились в Белоруссии. Там бойцам оказывали медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставили в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

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