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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270»

Инна Шульгина
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военнослужащие, освобожденные из плена, сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. Благодаря выстроенной коммуникации, отметила Лантратова, из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.

15 сентября омбудсмен говорила, что Россия и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей.

24 августа Россия и Украина провели обмен гражданами по формуле «10 на 10» в Белоруссии. В рамках договоренности на родину вернулись 10 граждан Украины и 10 российских военнослужащих, которые ранее находились в плену. Операция прошла в Гомельской области с соблюдением норм международного гуманитарного права.

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