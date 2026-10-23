Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270»

20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. Благодаря выстроенной коммуникации, отметила Лантратова, из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.