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Лантратова: Москва и Киев обсуждают списки для обмена военнопленными

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Есть готовые списки, мы их обсуждаем. Этот процесс у нас идет, в каждодневном формате взаимодействие», – подчеркнула омбудсмен. Она также выразила надежду, что обмен состоится в ближайшем будущем.

15 сентября Лантратова заявила, что после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Лантратова подчеркнула, что сегодня работа уполномоченных сосредоточена на ряде гуманитарных направлений, включая воссоединение разлученных конфликтом семей.

24 августа Россия и Украина осуществили обмен гражданами по формуле «10 на 10» на территории Белоруссии. В рамках договоренности на родину вернулись 10 граждан Украины и 10 российских военнослужащих, которые ранее находились в плену. Операция прошла в Гомельской области с соблюдением норм международного гуманитарного права.

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