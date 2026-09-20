Лантратова: девять бойцов ВС РФ вернулись из «теневого плена» с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая.
На сегодняшний день благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.
«Работу по другим таким людям мы продолжаем», – заверила Лантратова (цитата по ТАСС).
Фамилии этих людей уже известны, и вся имеющаяся информация передается украинской стороне с требованием добиться проверки каждой конкретной ситуации.
15 сентября Лантратова сообщила, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Омбудсмен также заявила, что после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Лантратова подчеркнула, что сегодня работа уполномоченных сосредоточена на ряде гуманитарных направлений, включая воссоединение разлученных конфликтом семей.