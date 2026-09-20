Лантратова: девять бойцов ВС РФ вернулись из «теневого плена» с Украины

15 сентября Лантратова сообщила, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Омбудсмен также заявила, что после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Лантратова подчеркнула, что сегодня работа уполномоченных сосредоточена на ряде гуманитарных направлений, включая воссоединение разлученных конфликтом семей.