Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,33+1,67%RGBI112,98+0,25%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RGBITR772,3+0,34%
Главная / Политика /

Лантратова: девять бойцов ВС РФ вернулись из «теневого плена» с Украины

Дарья Снегова

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая.

На сегодняшний день благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.

«Работу по другим таким людям мы продолжаем», – заверила Лантратова (цитата по ТАСС).

Фамилии этих людей уже известны, и вся имеющаяся информация передается украинской стороне с требованием добиться проверки каждой конкретной ситуации.

15 сентября Лантратова сообщила, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Омбудсмен также заявила, что после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Лантратова подчеркнула, что сегодня работа уполномоченных сосредоточена на ряде гуманитарных направлений, включая воссоединение разлученных конфликтом семей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её