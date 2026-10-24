Песков сообщил о продолжении рабочих контактов России и США

20 октября представитель Кремля сообщал, что Путин и Трамп обсудили ситуацию в Алешках в ходе телефонного разговора. По итогам беседы стороны договорились, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет поддерживать контакты с американской стороной по этому вопросу.