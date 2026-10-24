Песков сообщил о продолжении рабочих контактов России и США
Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие на рабочем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Контакты с американцами продолжаются на рабочем уровне», – сказал представитель Кремля.
До этого Песков заявил, что новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после достижения договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области пока не планируется.
20 октября представитель Кремля сообщал, что Путин и Трамп обсудили ситуацию в Алешках в ходе телефонного разговора. По итогам беседы стороны договорились, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет поддерживать контакты с американской стороной по этому вопросу.
23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США Мелании Трамп.
В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о решении российской армии ввести режим тишины в Алешках с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции. Генштаб вооруженных сил Украины также подтвердил готовность соблюдать режим тишины.
24 октября Лантратова провела встречу в режиме онлайн с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее итогам она заявила, что обе стороны выполняют обязательства, предусмотренные договоренностями о проведении гуманитарной миссии в Алешках.