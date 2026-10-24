Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Главная / Политика /

Песков сообщил о продолжении рабочих контактов России и США

Елена Вострикова

Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие на рабочем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Контакты с американцами продолжаются на рабочем уровне», – сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после достижения договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области пока не планируется.

20 октября представитель Кремля сообщал, что Путин и Трамп обсудили ситуацию в Алешках в ходе телефонного разговора. По итогам беседы стороны договорились, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет поддерживать контакты с американской стороной по этому вопросу.

23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США Мелании Трамп.

В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о решении российской армии ввести режим тишины в Алешках с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции. Генштаб вооруженных сил Украины также подтвердил готовность соблюдать режим тишины.

24 октября Лантратова провела встречу в режиме онлайн с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее итогам она заявила, что обе стороны выполняют обязательства, предусмотренные договоренностями о проведении гуманитарной миссии в Алешках.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте