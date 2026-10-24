Песков: новый разговор Путина и Трампа пока не планируется

20 октября Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Алешках. Лидеры договорились, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.