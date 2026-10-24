Песков: новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа после договоренностей касательно гуманитарной миссии в городе Алешки в Херсонской области пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока такого плана нет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
20 октября Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Алешках. Лидеры договорились, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что США добились договоренностей о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках. Они были достигнуты благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Отмечалось, что договоренности начнут действовать 29 октября.
23 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская армия введет режим тишины в Алешках в связи с проведением гуманитарной операции с 4:00 27 октября. В тот же день генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил готовность ввести режим тишины в Алешках.
24 октября Лантратова провела онлайн-встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, по итогам которой сообщила, что Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства по договоренностям о гуманитарной миссии в Алешках.