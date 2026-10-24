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Трамп опроверг слухи о возвращении бассейна вместо пресс-зала Белого дома

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что собирается убрать пресс-зал Белого дома и вернуть старый бассейн, расположенный прямо под ним. Об этом он написал в Truth Social.

«Появилось фейковое сообщение о том, что я собираюсь убрать пресс-зал Белого дома и вернуть старый бассейн, который находится прямо под ним», – заявил Трамп.

Он отметил, что, возможно, и перенесет «фейковые новости» в менее назойливое место, однако старый бассейн никогда не вернут. Он подчеркнул, что никогда не думал об этом.

21 августа Верховный суд США временно разрешил администрации Трампа продолжить строительство бального зала в Белом доме. 31 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выложил изображение дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома. Он назвал этот объект «возможно, самым совершенным в мире» и дополнил, что он необходим для защиты Вашингтона от угроз. Против строительства был подан иск, который американский лидер назвал нелепым.

1 сентября Верховный суд США большинством голосов (5 против 4) отклонил иск исторического сообщества, пытавшегося остановить строительство бального зала в Белом доме. Это решение фактически сняло последнее серьезное препятствие для завершения амбициозного проекта Трампа стоимостью $400 млн.

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