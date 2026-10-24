Трамп опроверг слухи о возвращении бассейна вместо пресс-зала Белого дома

21 августа Верховный суд США временно разрешил администрации Трампа продолжить строительство бального зала в Белом доме. 31 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выложил изображение дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома. Он назвал этот объект «возможно, самым совершенным в мире» и дополнил, что он необходим для защиты Вашингтона от угроз. Против строительства был подан иск, который американский лидер назвал нелепым.