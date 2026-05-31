Трамп опубликовал фото будущего дронопорта на крыше бального зала Белого дома
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал фотографию дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома.
Он назвал этот объект «возможно, самым совершенным в мире» и заявил, что он необходим для защиты Вашингтона от современных угроз.
«Он будет охранять столицу нашей нации, Вашингтон, округ Колумбия, долгие годы вперед», – написал Трамп. При этом он резко раскритиковал федерального судью Ричарда Леона, который рассматривает иск против строительства объекта.
«Судья Ричард Леон должен перестать играть с безопасностью Америки! Если что-то случится, он будет нести ответственность за смерть и разрушения, причиненные нашей стране», – заявил президент.
Проект дронопорта (платформа для военных беспилотников) на крыше Белого дома был инициирован Трампом для защиты Вашингтона от современных воздушных угроз. Против строительства был подан иск, который Трамп назвал «нелепым». Судья Леон в апреле признал реконструкцию части Белого дома незаконной, постановив, что президент не имеет права проводить такие работы без одобрения конгресса, в связи с тем он временно приостановил надземное строительство.
20 мая агентство Reuters сообщало, что реконструкция восточного крыла Белого дома с добавлением крупного бального зала предполагает в том числе строительство под ним шестиэтажного бункера.