Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,58-1,21%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,58+0,18%
Главная / Политика /

Трамп опубликовал фото будущего дронопорта на крыше бального зала Белого дома

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал фотографию дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома.

Он назвал этот объект «возможно, самым совершенным в мире» и заявил, что он необходим для защиты Вашингтона от современных угроз.

«Он будет охранять столицу нашей нации, Вашингтон, округ Колумбия, долгие годы вперед», – написал Трамп. При этом он резко раскритиковал федерального судью Ричарда Леона, который рассматривает иск против строительства объекта.

Truth Social
Truth Social

«Судья Ричард Леон должен перестать играть с безопасностью Америки! Если что-то случится, он будет нести ответственность за смерть и разрушения, причиненные нашей стране», – заявил президент.

Проект дронопорта (платформа для военных беспилотников) на крыше Белого дома был инициирован Трампом для защиты Вашингтона от современных воздушных угроз. Против строительства был подан иск, который Трамп назвал «нелепым». Судья Леон в апреле признал реконструкцию части Белого дома незаконной, постановив, что президент не имеет права проводить такие работы без одобрения конгресса, в связи с тем он временно приостановил надземное строительство.

20 мая агентство Reuters сообщало, что реконструкция восточного крыла Белого дома с добавлением крупного бального зала предполагает в том числе строительство под ним шестиэтажного бункера. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте