Трамп опубликовал фото будущего дронопорта на крыше бального зала Белого дома

Проект дронопорта (платформа для военных беспилотников) на крыше Белого дома был инициирован Трампом для защиты Вашингтона от современных воздушных угроз. Против строительства был подан иск, который Трамп назвал «нелепым». Судья Леон в апреле признал реконструкцию части Белого дома незаконной, постановив, что президент не имеет права проводить такие работы без одобрения конгресса, в связи с тем он временно приостановил надземное строительство.