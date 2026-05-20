CNY Бирж.10,467+1,12%MGTS1 690-0,12%TGKN0,005+0,75%IMOEX2 636,83-1%RTSI1 170,76-0,52%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,04+0,01%
Главная / Политика /

Трамп планирует построить шестиэтажный бункер под бальным залом в Белом доме

Масштабная реконструкция восточного крыла Белого дома с добавлением крупного бального зала предполагает в том числе строительство под ним шестиэтажного бункера. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что крыша комплекса будет использоваться для размещения беспилотников и выполнения военных задач. Президент также подчеркнул, что конструкция рассчитана на повышенную устойчивость и защиту от внешних угроз, в том числе возможные атаки дронов.

По словам Трампа, проект рассчитан на проведение масштабных мероприятий и должен вместить до 1000 человек. Он отметил, что комплекс будет включать усиленные защитные элементы, включая титановое ограждение и особо прочное остекление толщиной около четырех дюймов (10 см).

Reuters отмечает, что часть демократов и некоторые республиканцы критикуют запрос на финансирование в размере около $1 млрд, указывая на экономические сложности в стране. При этом Трамп настаивает, что новые помещения необходимы для проведения крупных мероприятий и повышения уровня безопасности президентской резиденции.

12 мая Трамп во время своего выступления в Белом доме пошутил о беспилотниках, заметив объект в небе над Вашингтоном. В августе 2025 г. Трамп, находясь на крыше Белого дома, пошутил, что высматривает место для размещения ядерных ракет на территории резиденции. Тогда пресс-служба американской администрации сообщала, что лидер на самом деле осматривал место планируемого строительства банкетного зала.

