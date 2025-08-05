Трамп пошутил о намерении разместить ядерные ракеты на территории Белого дома
Президент США Дональд Трамп, находясь на крыше Белого дома, пошутил, что высматривает место для размещения ядерных ракет на территории резиденции. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Трамп провел на крыше Белого дома около 20 минут, при этом его сопровождала охрана. По данным пресс-службы главы администрации США, американский лидер на самом деле осматривал место планируемого строительства банкетного зала Белого дома.
Издание The Hill писало о планах построить огромный банкетный зал в Белом доме стоимостью $200 млн. Предположительно, его постройка начнется в сентябре, все затраты покроет сам Трамп и другие спонсоры.
Такое решение президента США, по данным издания, вызвало недовольство со стороны критиков и демократов. По их мнению, желание Трампа оставить свой след в истории Белого дома является неуместным.