В Венгрии по делу против экс-министра изъяли более $18 млн наличными

Как сообщал портал Telex, Шестака, занимавшего пост министра национального развития с 2014 по 2018 г., подозревают в получении взяток на сотни миллионов и даже миллиарды от строительных подрядчиков во время своего пребывания в должности. По версии следствия, Шестак и бывший руководитель государственной компании по управлению активами Норберт Сивек незаконно получили 11 млрд форинтов (около $34 млн).