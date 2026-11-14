В Венгрии по делу против экс-министра изъяли более $18 млн наличными
Национальное управление по возврату и защите активов Венгрии (NVVH) обнаружило и изъяло более 6 млрд форинтов (более $18 млн) наличными в рамках уголовного расследования в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети X. Шестак занимал пост в правительстве Виктора Орбана.
Скоординированные следственные операции прошли 12 и 13 ноября в нескольких местах по всей стране, включая Будапешт и уезды Пешт, Бекеш и Ноград. В ходе обысков следователи нашли крупные суммы наличных: часть денег была закопана в лесах, часть спрятана в сельскохозяйственных и складских зданиях и в жилом доме, еще часть хранилась в дорогостоящем сейфе в скрытом месте.
Общая сумма изъятых за два дня средств составила 5 071 632 000 форинтов, 2 658 350 евро и $1 257 100. Cотрудники NVVH передали наличные на хранение в государственное казначейство Венгрии.
Как сообщал портал Telex, Шестака, занимавшего пост министра национального развития с 2014 по 2018 г., подозревают в получении взяток на сотни миллионов и даже миллиарды от строительных подрядчиков во время своего пребывания в должности. По версии следствия, Шестак и бывший руководитель государственной компании по управлению активами Норберт Сивек незаконно получили 11 млрд форинтов (около $34 млн).